富強鑫接單 看到明年 Q3

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）搶攻顆粒發泡成型機市場，所推出的新一代高效率微發泡射出成型工藝，迎合車用輕量化內裝件、電子零組件、家用精品、運動鞋材與智慧包裝產線轉型需求，接單能見度已看到明年第3季。

富強鑫指出，根據國外研究機構Future MarketInsights報告指出，全球顆粒發泡成型機市場規模將從2025年的24億美元成長至2035年的59億美元，年複合成長率達9.5%，這項成長趨勢意味著「技術差異化」將主導未來市場版圖。

傳統的蒸汽箱與塊狀成型設備雖能維持基礎需求，但真空輔助成型、多密度發泡與自動化成型生產線等高性能技術，能精準控制泡孔結構，同時支援多色射出與結構輕量化設計，將是推進市場規模放大的關鍵驅動力。

面對此一產業機遇，富強鑫鎖定物理發泡材料成型設備的升級需求，以自動化、多密度發泡、節能環保為導向，推出新一代高效率微發泡射出成型工藝（MuCell）。

MuCell可被用以降低塑件重量、縮短成型週期、提升耐衝擊強度，或延長產品壽命等。