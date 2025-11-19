快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

韋僑第4季展望正向

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

韋僑（6417）昨（18）日應參加券商舉行的法說會說明營運成果，第3季交出營收、獲利同步成長佳績。展望第4季及2026年，在醫療及冷鏈物流對RFID需求大增下，營收與獲利將正向成長。

韋僑受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，以及醫療耗材市場回溫等動能挹注，第3季營收4.05億元，年增6%，寫下歷年同期新高。毛利率29.35%，年增0.45個百分點。稅後純益0.56億元，每股純益1.34元。

韋僑累計前三季營收11.83億元，創同期新高。毛利率30.96%，較去年同期提升2.69個百分點。稅後純益1.37億元，每股純益3.25元，為歷年同期次高水準。

展望今年，隨著第4季工業應用及醫療耗材市場持續回暖，預期全年營運動能將維持正向成長。

