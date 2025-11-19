德鴻12月上櫃 力拚成長

專業語音、客服、AI技術業者德鴻科技（6910）預計12月中旬掛牌上櫃。德鴻科技成立32年，致力於語音通訊、客服系統與AI領域的創新應用，以產業Voice AI語音智能技術，推動金融、電信及航空業數位轉型。

德鴻科技深耕語音通訊領域，也是佳世達集團成員。相較於市場上多數的文字AI廠商，具備Voice AI語音處理能力，是技術與經驗積累的關鍵成果。

公司解決方案的底層技術涵蓋語音辨識（ASR／STT）、自然語意理解（NLU）及 大語言模型（LLM），以具備完整的方案整合架構，有效掌握語音捕捉等關鍵技術。

德鴻科技總經理史習聖表示，看好AI爆發年在2027年出現，特別是語音AI的成長，明年新客戶效益發酵加上既有客戶持續使用，力求營收獲利同步成長。