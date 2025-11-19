璟德看2026年 審慎樂觀

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）近年營運受到中國大陸市場內卷激烈競爭影響，璟德表示，積極發展寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，降低大陸市場比重，審慎樂觀看待2026年，無線網路及其他應用都可望有顯著成長。

今年第3季璟德來自無線網路貢獻營收約42%，手機15%，其他特別應用43%。目前大陸市場貢獻營收約四成，大陸以外市場比重已超過五成，目前整體產能利用率50%至60%。

璟德指出，營運衰退主因大陸內卷競爭激烈，但璟德持續優化產品組合，提升特殊產品，像是客製、少量多量產品，應用在國防、基礎建設、航太、汽車、低軌衛星、醫療用及半導體測試用，因此樂觀看待2026年成長。

針對低軌衛星、AI手機及AI眼鏡產品，璟德表示，特別應用貢獻營收已來到43%，低軌衛星持續與廠商開發送樣及合作驗證，預計2026年至2027年看到正面結果。AI驅動手機及電腦需求，也有正面幫助，並持續與夥伴合作開發AI眼鏡，已經有Design in，未來可望出貨。

展望2026年，璟德表示， WiFi 7、8會看到較顯著的成長貢獻，特殊應用的寬頻、物聯網、基礎建設及國防可望顯著成長；手機則維持或微幅成長，未來6G世代使用更多頻段，使用的LTCC（低溫共燒陶瓷）元件也會增加。

璟德認為，今年優化財務結構及產品組合，並積極發展少量多樣客製化產品及大陸以外市場，樂觀2026年展望，毛利率往正向前進，營業費用率降低。

璟德第3季營收3.38億元，季減5.1%，年減21.1%，毛利率40.1%，每股純益1.13元。累計前三季營收10.81億元，年減12.5%，毛利率42.6%，低於去年同期的45.5%，每股純益8.22元。