旺矽併加企 戰力升級 有利自製關鍵零組件

半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）昨（18）日宣布以2,800萬美元（約新台幣8.7億元），收購射頻與毫米波量測技術業者Focus Microwaves Inc.的100%股權，將強化公司在高頻測試與量測領域的布局與能力。

這也是繼收購德國AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH 100%股權後，今年以來的第二次併購案。

據悉，Focus Microwaves由Christos Tsironis是1983年在加拿大蒙特婁創立 ，長期在負載拉取（load-pull），雜訊參數量測（noise parameter measurement）及調諧器技術（tuner technologies）方面享有全球創新聲譽。該公司以工程為核心的文化與深厚的合作關係，在過去40多年中形塑非線性元件特性量測（nonlinear device characterization）的發展格局。

旺矽指出，併購Focus Microwaves將有助公司強化先進半導體測試（AST）設備的量測能力，進一步掌控自製關鍵零組件。

旺矽董事長葛長林認為，併購Focus Microwave將加速公司在射頻與微波量測業務，Focus Microwave領先業界數十年，加上公司的全球布局，將使旺矽於半導體極高頻量測領域中的持續成長。法人強調，Focus Microwaves每年獲利約新台幣1,500萬元，未來將壯大旺矽的營運規模。

Focus Microwaves創辦人Christos Tsironis也認為，透過與旺矽合作，可延續公司最初使命，讓全球工程師能在射頻與毫米波設計與量測領域不斷突破極限。

旺矽目前在美國等海外地區皆設有子公司，加拿大是在美國、歐洲後的另一個海外新據點，Focus Microwaves 納入旺矽的先進半導體測試（AST）事業部後，讓旺矽在射頻、毫米波及高功率應用領域的產品組合量能加強，也進一步拓展至5G、6G、矽光子及先進功率元件等次世代市場，雙方的結合專業將更有力地支撐公司在技術領導力與市場拓展方面的長期願景。