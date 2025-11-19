快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

旺矽併加企 戰力升級 有利自製關鍵零組件

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
旺矽董事長葛長林。聯合報系資料照
旺矽董事長葛長林。聯合報系資料照

半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）昨（18）日宣布以2,800萬美元（約新台幣8.7億元），收購射頻與毫米波量測技術業者Focus Microwaves Inc.的100%股權，將強化公司在高頻測試與量測領域的布局與能力。

這也是繼收購德國AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH 100%股權後，今年以來的第二次併購案。

據悉，Focus Microwaves由Christos Tsironis是1983年在加拿大蒙特婁創立 ，長期在負載拉取（load-pull），雜訊參數量測（noise parameter measurement）及調諧器技術（tuner technologies）方面享有全球創新聲譽。該公司以工程為核心的文化與深厚的合作關係，在過去40多年中形塑非線性元件特性量測（nonlinear device characterization）的發展格局。

旺矽指出，併購Focus Microwaves將有助公司強化先進半導體測試（AST）設備的量測能力，進一步掌控自製關鍵零組件。

旺矽董事長葛長林認為，併購Focus Microwave將加速公司在射頻與微波量測業務，Focus Microwave領先業界數十年，加上公司的全球布局，將使旺矽於半導體極高頻量測領域中的持續成長。法人強調，Focus Microwaves每年獲利約新台幣1,500萬元，未來將壯大旺矽的營運規模。

Focus Microwaves創辦人Christos Tsironis也認為，透過與旺矽合作，可延續公司最初使命，讓全球工程師能在射頻與毫米波設計與量測領域不斷突破極限。

旺矽目前在美國等海外地區皆設有子公司，加拿大是在美國、歐洲後的另一個海外新據點，Focus Microwaves 納入旺矽的先進半導體測試（AST）事業部後，讓旺矽在射頻、毫米波及高功率應用領域的產品組合量能加強，也進一步拓展至5G、6G、矽光子及先進功率元件等次世代市場，雙方的結合專業將更有力地支撐公司在技術領導力與市場拓展方面的長期願景。

半導體 新台幣 併購
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸抵制赴日旅遊…經濟損失恐達1.79兆日圓 陸官方抗議不斷升級

旺矽擬投2,800萬美元 併購Focus Microwaves強化測試競爭力

矽光子紅通通 華星光、波若威大漲原來是這原因

行走的短髮教科書！倪妮狠斷仙女長髮「帥到像少年、漂亮到像女神」可鹽可甜髮型進化史再升級

相關新聞

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸...

創泓攻無人機 報捷

創泓科技（7714）無人機布局報捷，拿下以色列無人機解決方案大廠Sentrycs在台獨家無人機反制接管技術代理。台灣官方...

信昌電10月EPS 0.39元

被動元件廠信昌電（6173）昨（18）日應主管機關要求，公告自結10月獲利6,600萬元，年增32%，每股純益0.39元...

歐買尬推新遊戲 動能熱轉

遊戲營運商歐買尬（3687）昨（18）日召開法說會，董事長羅士博指出，旗下自有IP大作《LUNA Infinite》昨日...

德鴻12月上櫃 力拚成長

專業語音、客服、AI技術業者德鴻科技（6910）預計12月中旬掛牌上櫃。德鴻科技成立32年，致力於語音通訊、客服系統與A...

韋僑第4季展望正向

韋僑（6417）昨（18）日應參加券商舉行的法說會說明營運成果，第3季交出營收、獲利同步成長佳績。展望第4季及2026年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。