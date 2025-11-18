興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

臺灣券交易所公告，興櫃股王鴻勁（7769）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（11/18）日順利完成，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267.96億元資金。鴻勁也創下台股史上競拍底標價格、公開承銷價格、IPO總募資金額「三高」的新標竿。

證交所表示，鴻勁精密股份有限公司初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，鴻勁辦理競價拍賣股數13,198仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月18日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為1,930元、最高得標價格2,285元。

另鴻勁公開申購將於11月19日截止，承銷價1,495元、一人可申購1張，但門檻相當高需自備150萬可動用存款，以鴻勁18日興櫃均價2,381.81元計算，抽中現賺88.6萬元、報酬率將近60％。

鴻勁上市日期11月27日，上市前承銷股數3,299張，證交所公布截至18日早上開盤前，有73,228筆申購單，換算當前中籤率仍有4.5％，因申購門檻高，相較於中低價股中籤率不到2％，鴻勁則相對高很多；不過，鴻勁「吸金大法」攻勢猛烈，申購已經凍結1,094.75億元資金投入抽籤，而IPO承銷金額達49.32億元同樣無人能敵，遠勝禾榮科的17.05億，及去年星宇航空15.98億、康霈*14.4億的紀錄。