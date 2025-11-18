慧康科技37.55元登興櫃 明年拚首家數位療法獲健保給付公司

慧康生技*-KY（7851）將於19日正式登錄興櫃市場，興櫃參考價每股37.55元。慧康董事長暨執行長鄧居義18日表示，慧康生技發展的「智抗糖」App已經累積全球超過160萬名用戶、1.8億筆健康數據，公司預計明年年中成為國內首家數位療法得健保給付的公司，最快明年底達到單月損平。

鄧居義表示，面對全球糖尿病治療支出突破 1 兆美元、2030 年預估患者達 6.43 億人的龐大市場，慧康以「慢性病 AI 智慧醫療平台」為定位，整合醫院、藥廠、保險與政府等多方需求，致力以 AI 與數據技術解決照護資源失衡問題，打造「醫療創新、保險創收」全新商業模式。

慧康成立於2013年，自行發展出「智抗糖 App」與「雲端照護平台」兩套平台，結合八成以上國內外大廠的血糖機、血壓機、體重機、及連續血糖監測（Continuous Glucose Monitor，CGM）等硬體產品，成為全台首家整合健保健康存摺資料的廠商。目前智抗糖App已是全亞洲最大慢性病管理平台，雲端照護平台讓醫護人員透過AI數據分析，即時提供病患藥物或生活型態調整介入，協助團隊有效進行高血壓、慢性腎臟病、糖尿病前期，肥胖等慢性病管理。

鄧居義指出，慧康作為第一批「全民健康保險數位照護獎勵計畫」核准廠商，其用戶的糖化血色素（HbA1c）控制達標率達到66.24%、遠優於全臺平均的 44.1% ；真實世界數據也證實，持續使用智抗糖 App 的病患，血糖改善的幅度更顯著且維持穩定 。

鄧居義表示，搭載於「智抗糖」App 的胰島素劑量調整軟體「易速胰 Insultrate」，目前 國內首個獲得食藥署 （TFDA）核發第二級醫療器材許可的數位療法（Digital Therapeutics，DTx），慧康也正與賽諾菲（Sanofi）藥廠合作，推動該數位療法獲得健保給付，目標明年年中能成為國內第一項數位療法健保給付項目，發展為新的營收來源。

慧康自 2023 年起也開始和日本企業健康保險組合（Kenpo）市場，並採論質計酬（Value-based Healthcare）模式，提供當地政府與大型企業個人化且即時的員工健康促進服務。目前慧康已與MITSUBISHI ELECTRIC、HITACHI、NTT、大阪市與橫濱市等超過 55家企業及地方政府合作，該項目營收已連續兩年以倍速成長、並於 2025 年成為公司第二大主要收入來源。

鄧居義表示，憑藉著與賽諾菲 、諾和諾德（Novo Nordisk）、亞培（Abbott）國際藥廠和醫材製造商的深度合作，公司將持續拓展海外市場，慧康計畫兩年內達到損益平衡，短期目標也要在明年年底前達到單月損平。公司並持續開發新服務如 GLP-1、肥胖或慢性腎臟病數位介入模組，打造由 AI 驅動的健康管理方案。慧康不僅以數位方式解決照護人力短缺的問題、更期望以臺灣為根據地，推動亞洲數位健康產業走向國際舞台，為全球慢性病照護開啟新格局。