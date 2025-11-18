和碩「金孫」永擎19日上市買賣 今年第21家本國公司

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，永擎（7711）已公開發行普通股股票自19日開始上市買賣，永擎電子股份有限公司初次上市掛牌，為本（114）年第21家掛牌之本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

資料顯示，和碩集團旗下華擎科技的子公司永擎，目前普通股數量為62,394,695股，及現金增資股款繳納憑證9,360,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎永擎電子股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

