深耕語音通訊、客服系統與 AI 技術 德鴻科技預計12月中旬掛牌上櫃

成立逾30年、專業語音、客服、AI技術業者德鴻（6910）科技預計12月中旬掛牌上櫃。德鴻科技成立至今已32年，致力於語音通訊、客服系統與AI領域的創新應用。提供涵蓋企業客戶體驗全生命周期的完整解決方案 ，以產業Voice AI語音智能技術，成為推動金融、電信及航空業數位轉型的關鍵夥伴 。

德鴻科技深耕語音通訊領域32年，也是佳世達集團成員。相較於市場上多數的文字AI廠商，具備Voice AI語音處理能力，是技術與經驗積累的關鍵成果。公司解決方案的底層技術涵蓋 ASR/STT（語音辨識）、NLU（自然語意理解）及 LLM（大語言模型），以具備完整的方案整合架構，能有效掌握語音捕捉與語音控制等關鍵技術。

德鴻科技已成功轉型為Recurring（訂閱及維護） 的穩健商務模式。近幾年，雲端訂閱及維護的營收占比從42%成長到超過50%，2025年前三季度達到 51%。確保更穩定的獲利來源，亦大幅提升了營收的能見度與發展基礎。

在營收財務部分，德鴻2023年營收3.11億元，營業利益3,800萬元，稅後純益4,200萬元，每股純益1.57元；2024年營收2.96億元，營業利益2,800萬元，稅後純益3,000萬元，每股純益1.12元；今年前三季營收2.77億元，營業利益5,000萬元，稅後純益4,400萬元，每股純益1.62元，已超過前兩年全年的獲利。

在雲端服務領域，德鴻科技是全球客戶體驗領先廠商Genesys在台灣市場最大的雲端方案合作夥伴，並於 2025 年升等為 Premier Partner。公司憑藉此合作優勢，已成功協助三大國籍航空公司導入雲端客服系統，打造「日不落的客戶體驗」，且已成功打入租賃業、零售業等行業市場。