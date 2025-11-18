萊德光電 業績拚增兩位數
光通訊被動元件廠萊德光電-KY（7717）昨（17）日掛牌上櫃，執行長沈培生指出，從市場需求與在手訂單估算，公司明年業績有望雙位數增長，後市營運審慎樂觀。
萊德光電成立於1999年，資本額2.48億元，全球員工約193人，公司總部位於美國西雅圖，生產基地位於大陸深圳，主要產品為光纖通訊、光纖雷射與衛星雷射通訊等被動元件，為國內少數聚焦衛星雷射通訊的業者。
萊德光電上櫃掛牌首日的參考價為77元，昨日開盤展開蜜月行情，終場大漲65元、收142元，掛牌首日漲幅高達84%，為國內光通訊族群添增生力軍。
萊德光電2023年營收5.29億元，每股純益0.96元，2024年營收約6.92億元，每股純益3.35元，今年前十月營收7.28億元，年增26.25%，上半年每股純益達3.13元；法人預料，萊德光電全年營收或獲利將創歷史新高。
