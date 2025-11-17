常廣幼獅新廠 挹注產能

微創手術器械大廠常廣（6730）總經理陳正雄昨（17）日表示，正在台中大甲打造的幼獅二廠已進入最後取證階段，最快今年底投產，新廠產能比原先擴增三倍，可望為該公司未來幾年營運注入新動能。

常廣將於12月中旬由興櫃轉上櫃，該公司將於今日舉辦上櫃前業績發表會。

常廣是一家從事微創手術器械研發、製造及行銷的公司，隨著微創手術需求持續穩定成長，公司營收也從3億元一路攀升，去年達4.54億元，創下歷史次高紀錄；稅後純益6,824萬元，每股純益（EPS）2.13元。今年前三季營收更創下同期新高，達3.64億元，稅後純益5,310萬元，EPS達1.66元 。常廣近二年平均毛利率均維持47%以上之水準，顯示公司產品結構優化與製造效率提升成果已逐步顯現，營運體質穩健。

常廣的主力產品為穿刺套管，為公司早期即投入開發並維持最高銷量的核心產品。近期備受矚目的單孔多通道套管組，更能透過單一傷口同時導入多種手術器械，適用於自然孔道手術（如經肛門或陰道），不僅讓體表幾乎無明顯傷口，還能大幅縮短病患恢復時間，並可完美搭配達文西機器手臂系統，提升手術效率。

常廣的帶電手術器械亦備受好評，雙極系列可同時完成凝血與切割，減少醫師更換器械的時間並降低組織熱傷害；單極系列則兼具高功率與優異性價比，廣泛應用於各類手術，滿足臨床多樣化需求。