永擎明上市 每股268元
華擎旗下永擎電子（7711）將在明（19）日以每股268元掛牌上市。永擎上市承銷案以競價拍賣進行，總計吸引超過23萬人參與申購，合格件中籤率僅0.67%，顯示市場反映熱烈。
此次競拍最高得標價格達410元，競拍得標加權平均價格334.95元，約為競拍底價252.83元的1.32倍。
永擎主要從事伺服器主機板及系統開發與銷售，提供多元化產品及解決方案，產品應用於高效能運算、大數據、雲端運算、AI、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。全球AI伺服器市場需求強勁，帶動永擎AI伺服器訂單成長。
永擎約有八成營收來自AI伺服器相關產品，推升今年前三季營收及營業毛利分別較同期成長266.16%及36.70%。
