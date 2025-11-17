永擎明上市 每股268元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華擎旗下永擎電子（7711）將在明（19）日以每股268元掛牌上市。永擎上市承銷案以競價拍賣進行，總計吸引超過23萬人參與申購，合格件中籤率僅0.67%，顯示市場反映熱烈。

此次競拍最高得標價格達410元，競拍得標加權平均價格334.95元，約為競拍底價252.83元的1.32倍。

永擎主要從事伺服器主機板及系統開發與銷售，提供多元化產品及解決方案，產品應用於高效能運算、大數據、雲端運算、AI、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。全球AI伺服器市場需求強勁，帶動永擎AI伺服器訂單成長。

永擎約有八成營收來自AI伺服器相關產品，推升今年前三季營收及營業毛利分別較同期成長266.16%及36.70%。

伺服器 AI 競拍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

婚育宅政策遭質疑淪為形式 新北市府：短期加籤務實、後續再檢討

華擎小金雞永擎即將掛牌上市 申購潛在獲利逾12萬

永擎電子11月19日 將以268元掛牌上市

相關新聞

萊德光電 業績拚增兩位數

光通訊被動元件廠萊德光電-KY（7717）昨（17）日掛牌上櫃，執行長沈培生指出，從市場需求與在手訂單估算，公司明年業績...

立碁加入矽光子國家隊

LED封裝廠立碁（8111）昨（17）日舉行法說會，董事長童義興指出，公司以異質整合SIP技術為核心，已成功加入矽光子國...

仁大資訊布局海外事業

資訊服務廠仁大資訊（7767）即將掛牌上櫃，在製造業及金融業訂單持續加持下，仁大資訊表示，有信心今年營運可望繳出明顯優於...

嘉實資訊上櫃首日漲25%

資訊服務廠嘉實資訊（3158）昨（17）日以每股80元掛牌上櫃，以102元開出，終場收100.5元、漲幅25.62%，展...

永擎明上市 每股268元

華擎旗下永擎電子（7711）將在明（19）日以每股268元掛牌上市。永擎上市承銷案以競價拍賣進行，總計吸引超過23萬人參...

常廣幼獅新廠 挹注產能

微創手術器械大廠常廣（6730）總經理陳正雄昨（17）日表示，正在台中大甲打造的幼獅二廠已進入最後取證階段，最快今年底投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。