仁大資訊布局海外事業

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

資訊服務廠仁大資訊（7767）即將掛牌上櫃，在製造業及金融業訂單持續加持下，仁大資訊表示，有信心今年營運可望繳出明顯優於去年表現，未來在台灣、北美及東南亞等海外事業加持下，後續可望逐年衝高。

仁大資訊預定今年12月中掛牌上櫃，昨（17）日舉行業績發表會，董事長暨執行長林士茵及總經理陳宏明等人出席。對於未來營運展望，林士茵指出，公司除積極在台灣耕耘金融服務及製造業等弱電、資安服務業務外，目前也開始積極布局海外事業。

林士茵表示，今年3月已在越南成立海外分公司，且目前繳出財報都是正成長，訂單已經滿到明年，當前來看，海外事業將會穩定成長，預期三年內有機會大幅度增長。

據了解，仁大資訊主要進攻弱電、資安等相關資訊維護服務業務，重要公司客戶除中信、玉山等金融巨頭外，還有智邦、晶圓代工大廠等製造大廠，隨著製造業大廠在北美、泰國、越南等海外布局逐步成形，仁大資訊也開始跟隨客戶大啖海外市場訂單。

製造業 服務業 布局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

上櫃公司第3季財務報告形式審閱結果出爐 這三家恢復普通交割方式交易

微創手術大廠常廣12月掛牌上櫃 台中新廠年底投產、產能比原先增3倍

放棄做記憶體改做晶圓代工 「護國神山」除了台積電還有另一家台灣大廠

3年文化局總體檢 北美二館、音圖進度曝光

相關新聞

萊德光電 業績拚增兩位數

光通訊被動元件廠萊德光電-KY（7717）昨（17）日掛牌上櫃，執行長沈培生指出，從市場需求與在手訂單估算，公司明年業績...

立碁加入矽光子國家隊

LED封裝廠立碁（8111）昨（17）日舉行法說會，董事長童義興指出，公司以異質整合SIP技術為核心，已成功加入矽光子國...

仁大資訊布局海外事業

資訊服務廠仁大資訊（7767）即將掛牌上櫃，在製造業及金融業訂單持續加持下，仁大資訊表示，有信心今年營運可望繳出明顯優於...

嘉實資訊上櫃首日漲25%

資訊服務廠嘉實資訊（3158）昨（17）日以每股80元掛牌上櫃，以102元開出，終場收100.5元、漲幅25.62%，展...

永擎明上市 每股268元

華擎旗下永擎電子（7711）將在明（19）日以每股268元掛牌上市。永擎上市承銷案以競價拍賣進行，總計吸引超過23萬人參...

常廣幼獅新廠 挹注產能

微創手術器械大廠常廣（6730）總經理陳正雄昨（17）日表示，正在台中大甲打造的幼獅二廠已進入最後取證階段，最快今年底投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。