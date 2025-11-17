仁大資訊布局海外事業

資訊服務廠仁大資訊（7767）即將掛牌上櫃，在製造業及金融業訂單持續加持下，仁大資訊表示，有信心今年營運可望繳出明顯優於去年表現，未來在台灣、北美及東南亞等海外事業加持下，後續可望逐年衝高。

仁大資訊預定今年12月中掛牌上櫃，昨（17）日舉行業績發表會，董事長暨執行長林士茵及總經理陳宏明等人出席。對於未來營運展望，林士茵指出，公司除積極在台灣耕耘金融服務及製造業等弱電、資安服務業務外，目前也開始積極布局海外事業。

林士茵表示，今年3月已在越南成立海外分公司，且目前繳出財報都是正成長，訂單已經滿到明年，當前來看，海外事業將會穩定成長，預期三年內有機會大幅度增長。

據了解，仁大資訊主要進攻弱電、資安等相關資訊維護服務業務，重要公司客戶除中信、玉山等金融巨頭外，還有智邦、晶圓代工大廠等製造大廠，隨著製造業大廠在北美、泰國、越南等海外布局逐步成形，仁大資訊也開始跟隨客戶大啖海外市場訂單。