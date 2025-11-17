立碁加入矽光子國家隊

LED封裝廠立碁（8111）昨（17）日舉行法說會，董事長童義興指出，公司以異質整合SIP技術為核心，已成功加入矽光子國家隊，預計2026年第1季將投入千萬元資金購置無塵室設備並擴充人才，預期在產品組合優化與新業務貢獻下，2026年整體營運將優於今年。

童義興強調，持續降低傳統LED元件比重，衝刺不可見光、車用模組與工程專案的業績。針對矽光子投資，他透露，已獲國家研發經費支持，除自有資金外，也透過發行轉換公司債（CB）等方式籌措資金，以因應發展所需。在產品時程上，預計矽光子產品將在2026年第4季放量，挹注營運。

技術布局方面，研發協理李孝文指出，已將資源集中在五大業務範疇，核心聚焦SIP異質整合技術，涵蓋中低頻3C／電競產品，以及高頻的矽光子領域。

李孝文說明，立碁憑藉具備的SIP系統橋接能力加入矽光子國家隊，鎖定高頻高速的光模塊市場。公司將利用異質構裝先進封裝技術，從LPO（Light-source Path Optimization）相關元件切入，以實現微型化、降低延遲及耗能的目標。

立碁在不可見光與車用市場亦有布局。李孝文提到，紅外線（IR）元件是近年發展重點，應用涵蓋安控、AR／VR、車載DMS／LiDAR及AI影像辨識。公司運用封裝光學技術進行Micro Lens設計，滿足客戶對平行光的需求。

在車用方面，除電動機車儀表板的智能化整合外，軌道系統的警示燈光控制系統亦是成長動能。童義興說，立碁一直耕耘國防相關產品，已介入無人機開發及紅外線夜間作戰器具的需求開發。針對競爭優勢，童義興強調，立碁的價值在於能針對新製程與新產品快速切換，且在技術研發的投入比例相當大。