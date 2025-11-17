上櫃公司第3季財務報告形式審閱結果出爐 這三家恢復普通交割方式交易
櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2025年第3季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者計有十家，並自11月19日起實施。其中，雲嘉南（3191）、桂田文創（4806）、金耘國際（4950）等三家公司恢復普通交割方式交易。連展投控（3710）、佳總（5355）、保銳（8093）、商丞（8277）等四家公司新增為變更交易方法。
調整交易方式之公司及原因如下：一、新增為變更交易方法之上櫃有價證券：連展投控、佳總、保銳、商丞。連展投控、佳總、保銳、商丞等四家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。
二、繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：研勤（3632）。研勤公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。
三、繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：淳紳（4529）及唐鋒（4609）。淳紳、唐鋒等二家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。
四、恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：雲嘉南、桂田文創、金耘國際。雲嘉南、桂田文創、金耘國際等三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。
