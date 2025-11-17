常廣新廠產能擴3倍 評估代工切入美國市場

主要從事微創手術器械的常廣啟動擴廠，在台中大甲打造的幼獅2廠，進入最後取證階段，預計最快今年底可以逐漸啟動量產，由於新廠產能比原先擴增3倍，可望為公司未來幾年營運注入新動能。常廣預計今年12月中旬掛牌上櫃。

常廣董事長陳政宏今天表示，「在常廣出現前，全球微創手術器械市場幾乎全被國際大廠占滿。」包括美敦力（Medtronic）、嬌生、史賽克（Stryker）、波士頓科技（Boston Scientific）和亞培（Abbott）等5家公司，合計市占率超過7成。

常廣經超過20年耕耘，以自有品牌LAGIS行銷全球，目前已賣進50個國家。其中台灣、日本為常廣2大銷售市場，約各占營收比重25%。目前常廣的穿刺套管，在台灣市占率約3成，為第1大。

常廣總經理陳正雄表示，隨著市場成長與版圖擴張，常廣原本的廠房產能全滿，公司啟動2廠興建，已進入最後的取證階段，預計最快今年底可以開始量產。隨著新產能加入，可望為公司未來幾年營運成長挹注新動能。

陳政宏說，目前常廣以亞洲市場為主，其次是歐洲和南非，接下來將瞄準東南亞與美國市場。其中美國市場非常大，但競爭激烈，常廣要以自有品牌切入難度高，未來隨新廠擴建完成，有多餘產能，評估可能以代工方式切入美國市場，目前已經有合作對象洽談中。

常廣今年前3季營收新台幣3.64億元，創歷年同期新高；稅後純益5310萬元，每股純益1.66元。

展望明年，陳政宏認為，新廠產能增加，且因導入自動化生產線與智慧化倉儲系統，有助成本降低，競爭力提升。另外常廣明年也將推出球囊式穿刺套管、檢體袋、2代雙極電燒器械、多功能電燒沖吸系統等多項新產品，為公司明年營運注入新動能。