上櫃公司2025年前三季營收持續成長 近六成七公司獲利…這家獲利最高

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司應於11月14日公告申報2025年前三季財務報告者共計860家，全數皆已完成。經統計上櫃公司前3季營收約2兆2,075億元，較去年同期增加1,591億元，增加幅度為8%，惟受匯率影響，稅前淨利2,164億元，較去年同期減少245億元，減少10%；上櫃公司獲利雖受短期匯率波動影響，整體營運仍展現穩健成長之韌性。

櫃買中心指出，上櫃公司2025年前三季獲利較去年同期成長之公司計有369家，約占上櫃公司43％，獲利成長金額前三大之產業分別為生技醫療、光電業及數位雲端。

在每股稅後純益（EPS）方面，經統計EPS超過10元之公司計有40家，5元以上未達10元的公司計72家，2元以上未達5元之公司計169家，整體獲利上櫃公司共計576家，約占上櫃公司之67%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

前三季獲利最高的是股王信驊（5274），EPS高達72.23元。

櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）查詢。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。