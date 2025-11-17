立碁加入經濟部「矽光子國家隊」搶攻3.2T 技術 ！盤中股價創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立碁深度整合「矽光子國家隊」戰略，與國家級研究單位工研院（ITRI）、荷蘭光電技術中心PHIX、以及國內千才科技（Liverage）共同推進3.2T矽光子模組開發計畫。左二為立碁董事長童義興。圖／公司提供。
立碁深度整合「矽光子國家隊」戰略，與國家級研究單位工研院（ITRI）、荷蘭光電技術中心PHIX、以及國內千才科技（Liverage）共同推進3.2T矽光子模組開發計畫。左二為立碁董事長童義興。圖／公司提供。

LED廠立碁（8111）17日股價走勢強勁，盤中最高觸及74.0元，創下歷史新高價位。主要受惠於矽光子業務進展報捷，不僅成功加入經濟部主導的「矽光子國家隊」，更獲得研發經費支持，攜手工研院與台荷聯盟加速攻堅次世代3.2T矽光子模組。

業界指出，立碁此項3.2T開發計畫獲經濟部產創平台核准，憑藉SIP系統整合與量產優勢，成為LED廠中唯一具有1.6T矽光子量產能力者，產品已送樣台美大廠認證。立碁看好，鑒於輝達執行長黃仁勳強調規格提升，矽光子市場需求將於明年提前爆發。

立碁將於17日下午受邀參加法人說明會，市場關注公司將對矽光子業務的最新進展與未來布局，進行詳細說明與展望。

