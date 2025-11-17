立碁加入經濟部「矽光子國家隊」搶攻3.2T 技術 ！盤中股價創歷史新高
LED廠立碁（8111）17日股價走勢強勁，盤中最高觸及74.0元，創下歷史新高價位。主要受惠於矽光子業務進展報捷，不僅成功加入經濟部主導的「矽光子國家隊」，更獲得研發經費支持，攜手工研院與台荷聯盟加速攻堅次世代3.2T矽光子模組。
業界指出，立碁此項3.2T開發計畫獲經濟部產創平台核准，憑藉SIP系統整合與量產優勢，成為LED廠中唯一具有1.6T矽光子量產能力者，產品已送樣台美大廠認證。立碁看好，鑒於輝達執行長黃仁勳強調規格提升，矽光子市場需求將於明年提前爆發。
立碁將於17日下午受邀參加法人說明會，市場關注公司將對矽光子業務的最新進展與未來布局，進行詳細說明與展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言