興櫃股王鴻勁公開申購啟動、承銷價1,495元 抽中有望賺逾70萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻勁謝旼達董事長（左2）、張簡榮力總經理（左1）、資深副總經理翁德奎（右2）、副總經理趙振明（右1）共同合影。照片／公司提供。
鴻勁謝旼達董事長（左2）、張簡榮力總經理（左1）、資深副總經理翁德奎（右2）、副總經理趙振明（右1）共同合影。照片／公司提供。

千金股將再添新兵，興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日掛牌上市，每股承銷價1,495元，上市前公開申購自17日一廷3個交易日展開，承銷張數3,299張；鴻勁股價曾衝高至2,625元， 寫歷史新高價，但近期走弱，17日開低後一度翻紅至2,295元， 低點則下滑至2,200元，若以此估算中籤獲利， 將分別是80萬元、70.5萬元。

鴻勁是興櫃股王，主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前3季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

鴻勁競價拍賣時間為11月12~14日，競標張數13,198張，最低投標價格1,196元，將在11月18日開標；公開申購期間為11月17~19日，承銷張數3,299張，11月21日抽籤，承銷價1,495元，11月27日掛牌上市。

鴻勁在11月3日曾寫下天價2,625元，但其後股價走弱，11月14日失守5日線及月線，17日早盤以2,280元開低後翻紅至2,295元，隨後再往下滑落至2,200元，若以盤中高低點價位估算中籤獲利，差距達95元（換算為9.5萬元），抽中可望賺80萬元或是70.5萬元，實際的中籤獲利則要看掛牌時的股價決定。

營收 興櫃
