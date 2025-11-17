快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

櫃買中心添新兵 兩上櫃新股掛牌都展開蜜月行情 抽中這檔竟可賺10萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買中心17日添新兵，兩檔新股掛牌上櫃，都順利展開蜜月行情，尤其是萊德光電-KY（7717）以每股77元掛牌，股價開高走高一度衝達180元， 上漲103元， 漲幅133.76%，也就是中籤的投資人若賣在盤中高價，可獲利10.3萬元；嘉實（3158）也曾衝上103.5元， 中籤可賺2.35萬元。

萊德光電-KY主要從事光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件、光纖端面檢測儀器與光纖元件製造設備之研發、製造與銷售，及智慧照明之研發與銷售，17日以每股77元掛牌上櫃，掛牌前公開申購的中籤率為0.96%；

萊德光電-KY去年度合併營收6.92億元，歸屬於母公司業主稅後淨利7,220萬元，EPS為3.23元；今年累計前3季合併營收6.78億元，歸屬於母公司業主稅後淨利9,914萬元，EPS為4.44元，今年前3季獲利已經超過去年一整年。

嘉實主從事金融資訊及線上下單軟體等銷售與服務，去年度合併營收9.45億元，歸屬於母公司業主稅後淨利1.92億元，每股純益（EPS）7.06元；今年累計前3季合併營收7.21億元，歸屬母公司業主稅後淨利1.25億元，EPS為4.51元。

萊德光電-KY早盤以160元開高後一度拉升至180元，蜜月行情亮眼，中籤的投資人若賣在高點，可賺進10.3萬元，盤中股價維持高檔， 漲幅逾80%。

嘉實每股80元掛牌，早盤以102元開出，一舉站上百元，高點曾拉升至103.5元，上漲23.5元， 漲幅29.37%，中籤者若在這個價位賣出， 可獲利2.35萬元，盤中漲幅逾20%，同樣展開蜜月行情。

光纖 營收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

就市論勢／記憶體、被動元件 可留意

櫃買家族 再添五新兵

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

相關新聞

安成憂鬱症藥 臨床未達標

安成生技昨（16）日宣布，旗下開發中新藥 NORA520用於治療產後憂鬱症的美國第二期臨床試驗，於昨日取得主要療效指標之...

浩鼎新藥獲美孤兒藥認定

浩鼎（4174）昨（16）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的抗體藥物複合體（ADC）...

新應材、信紘科獲利喊衝

全球半導體客戶需求升溫，特用化學品廠新應材（4749）、 廠務系統整合廠信紘科、半導體AI智動化系統整合竹陞科技、真空微...

普萊德拓市 將赴日參展

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布，將首度參加「2025 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」，強打AIoT智慧...

德麥擬蓋大馬物流基地

德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍...

櫃買家族 再添五新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周二家公司包括嘉實（3158）、萊德光電-KY將上櫃掛牌，三家公司包括慧康生技*-KY、安圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。