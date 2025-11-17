櫃買中心添新兵 兩上櫃新股掛牌都展開蜜月行情 抽中這檔竟可賺10萬
櫃買中心17日添新兵，兩檔新股掛牌上櫃，都順利展開蜜月行情，尤其是萊德光電-KY（7717）以每股77元掛牌，股價開高走高一度衝達180元， 上漲103元， 漲幅133.76%，也就是中籤的投資人若賣在盤中高價，可獲利10.3萬元；嘉實（3158）也曾衝上103.5元， 中籤可賺2.35萬元。
萊德光電-KY主要從事光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件、光纖端面檢測儀器與光纖元件製造設備之研發、製造與銷售，及智慧照明之研發與銷售，17日以每股77元掛牌上櫃，掛牌前公開申購的中籤率為0.96%；
萊德光電-KY去年度合併營收6.92億元，歸屬於母公司業主稅後淨利7,220萬元，EPS為3.23元；今年累計前3季合併營收6.78億元，歸屬於母公司業主稅後淨利9,914萬元，EPS為4.44元，今年前3季獲利已經超過去年一整年。
嘉實主從事金融資訊及線上下單軟體等銷售與服務，去年度合併營收9.45億元，歸屬於母公司業主稅後淨利1.92億元，每股純益（EPS）7.06元；今年累計前3季合併營收7.21億元，歸屬母公司業主稅後淨利1.25億元，EPS為4.51元。
萊德光電-KY早盤以160元開高後一度拉升至180元，蜜月行情亮眼，中籤的投資人若賣在高點，可賺進10.3萬元，盤中股價維持高檔， 漲幅逾80%。
嘉實每股80元掛牌，早盤以102元開出，一舉站上百元，高點曾拉升至103.5元，上漲23.5元， 漲幅29.37%，中籤者若在這個價位賣出， 可獲利2.35萬元，盤中漲幅逾20%，同樣展開蜜月行情。
