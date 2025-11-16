普萊德拓市 將赴日參展

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布，將首度參加「2025 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」，強打AIoT智慧永續工業聯網，擴大全球市場布局。

「2025 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」將於本周三（19日）至本周五（21日）在東京舉行。普萊德近年以歐美市場為主，過去歐洲貢獻營收近五成，美洲約兩成，亞洲超過一成。法人看好，普萊德前進日本參展，有助強化開拓海外市場，為業績加分。

普萊德表示，此次參展以「AIoT工業聯網新格局」為主軸，聚焦於布建AIoT與IIoT智慧工業聯網的創新解決方案，展出內容涵蓋AI智慧監控系統、工業資安防護、5G專網與WiFi 7技術、全方位工規網管設備，以及智慧能源管理等核心產品。

普萊德透露，現場也將盛大推出CloudNMS雲端中央網管平台，透過雲地整合的智慧中央管理架構提升工業網路的管理效率與營運可靠性，可同時管控大量網路設備，協助企業全面邁向高效率、智慧化與永續化的工業聯網新時代。

普萊德 AI 日本
