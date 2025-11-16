櫃買家族 再添五新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周二家公司包括嘉實（3158）、萊德光電-KY將上櫃掛牌，三家公司包括慧康生技*-KY、安圖斯、聯剛科技將登錄興櫃。

嘉實及萊德光電-KY預計於11月17日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日於所在辦公大樓11樓舉辦上櫃掛牌典禮，於當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

嘉實主要從事金融資訊及線上下單軟體等銷售與服務，2024年度合併營收為9.45億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.92億元，每股稅後純益（EPS）為7.06元。2025年前三季合併營收7.21億元，歸屬母公司業主稅後淨利為1.25億元，EPS為4.51元。承銷價80元。

萊德光電-KY主要從事光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件、光纖端面檢測儀器與光纖元件製造設備之研發、製造與銷售，以及智慧照明之研發與銷售。

該公司2024年度合併營收為6.92億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為7,220萬元，EPS為3.23元；2025年前三季合併營收為6.78億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為9,914萬元，EPS為4.44元，光是今年前三季獲利已經超過去年一整年。承銷價77元。

興櫃方面，慧康生技*-KY將於19日登錄興櫃，主要業務是從事數位醫療器材產品及雲端數位平台之開發及銷售。輔導推薦證券商為宏遠、康和綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價37.55元。

安圖斯將於21日登錄興櫃，主要是從事高性能運算解決方案及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售。輔導推薦證券商為永豐金，以及中國信託證券，興櫃認購價20元。

聯剛科技將於21日登錄興櫃，所屬產業主要涵蓋工業自動化系統整合、AIoT（人工智慧物聯網）應用及智慧製造解決方案，屬於資訊服務業與電子零組件製造業交叉之複合型產業。輔導推薦證券商為台新綜合、凱基，以及元大證券，興櫃認購價88元。