新應材、信紘科獲利喊衝

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

全球半導體客戶需求升溫，特用化學品廠新應材（4749）、 廠務系統整合廠信紘科、半導體AI智動化系統整合竹陞科技、真空微波管宏碩系統及設備廠均豪今年前三季稅後純益全數賺贏2024年全年，確立2025年獲利將締新猷。

新應材由顯示器特用化學品轉型跨入半導體特化市場，今年前三季稅後純益7.82億元，年增49.2%，每股純益8.49元，已賺贏去年全年的6.98億元。新應材第3季稅後純益2.9億元，季增1.9%，年增86.3%，每股純益3.13元，為單季新高。法人指出，隨著2奈米量產，新應材供應的關鍵化學品將進入放量期，成為挹注營運成長的新動能。

信紘科受惠晶圓廠在台灣、日本與美國等地快速推動先進製程、先進封裝的擴廠與增產，創造大量廠務設備與工程需求。今年10月營收及第3季營運都創下歷年單季及同期新高，主要受惠於全球晶圓代工廠持續擴產與高科技產業大型建廠專案推動。

竹陞科技前三季稅後純益2.35億元，年增168.8%，每股純益10.13元，已賺逾一個股本，獲利表現超越去年全年的1.27億元及6.03元，主要受惠於客戶端產能擴增及產品應用範疇的持續拓展。由於持續優化成本結構與費用控管，提升整體營運效率。確立2025年全年營運將再寫新紀錄。

宏碩系統前三季稅後純益8,912.4萬元，年增98.9%，每股純益2.61元。前三季獲利已賺贏去年全年的8,680.9萬元。

均豪前三季稅後純益3.17元，每股純益1.97元，賺贏去年全年的2.97億元及1.82元。

每股純益 半導體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

三科技廠法說 營運受矚目

投顧觀點／第一金黃詣庭： 盯 AI、記憶體

美國FBI局長上周訪中：中國同意停止生產芬太尼相關化學品

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

相關新聞

安成憂鬱症藥 臨床未達標

安成生技昨（16）日宣布，旗下開發中新藥 NORA520用於治療產後憂鬱症的美國第二期臨床試驗，於昨日取得主要療效指標之...

浩鼎新藥獲美孤兒藥認定

浩鼎（4174）昨（16）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的抗體藥物複合體（ADC）...

新應材、信紘科獲利喊衝

全球半導體客戶需求升溫，特用化學品廠新應材（4749）、 廠務系統整合廠信紘科、半導體AI智動化系統整合竹陞科技、真空微...

普萊德拓市 將赴日參展

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布，將首度參加「2025 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」，強打AIoT智慧...

德麥擬蓋大馬物流基地

德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍...

櫃買家族 再添五新兵

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周二家公司包括嘉實（3158）、萊德光電-KY將上櫃掛牌，三家公司包括慧康生技*-KY、安圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。