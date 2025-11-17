新應材、信紘科獲利喊衝

全球半導體客戶需求升溫，特用化學品廠新應材（4749）、 廠務系統整合廠信紘科、半導體AI智動化系統整合竹陞科技、真空微波管宏碩系統及設備廠均豪今年前三季稅後純益全數賺贏2024年全年，確立2025年獲利將締新猷。

新應材由顯示器特用化學品轉型跨入半導體特化市場，今年前三季稅後純益7.82億元，年增49.2%，每股純益8.49元，已賺贏去年全年的6.98億元。新應材第3季稅後純益2.9億元，季增1.9%，年增86.3%，每股純益3.13元，為單季新高。法人指出，隨著2奈米量產，新應材供應的關鍵化學品將進入放量期，成為挹注營運成長的新動能。

信紘科受惠晶圓廠在台灣、日本與美國等地快速推動先進製程、先進封裝的擴廠與增產，創造大量廠務設備與工程需求。今年10月營收及第3季營運都創下歷年單季及同期新高，主要受惠於全球晶圓代工廠持續擴產與高科技產業大型建廠專案推動。

竹陞科技前三季稅後純益2.35億元，年增168.8%，每股純益10.13元，已賺逾一個股本，獲利表現超越去年全年的1.27億元及6.03元，主要受惠於客戶端產能擴增及產品應用範疇的持續拓展。由於持續優化成本結構與費用控管，提升整體營運效率。確立2025年全年營運將再寫新紀錄。

宏碩系統前三季稅後純益8,912.4萬元，年增98.9%，每股純益2.61元。前三季獲利已賺贏去年全年的8,680.9萬元。

均豪前三季稅後純益3.17元，每股純益1.97元，賺贏去年全年的2.97億元及1.82元。