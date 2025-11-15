磐儀第3季EPS 0.37元 轉虧為盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）昨（14）日公布第3季財報，業外收入轉正，帶動稅後純益來到3,489萬元，較前季轉虧為盈，年增218.63%，每股純益0.37元。

磐儀今年第3季毛利率35.21%，季減9.62個百分點，年增4.65個百分點；營益率1.95%，季減8.3個百分點，年減0.89個百分點；業外收益相較上季轉正，來到3,001萬元，帶動單季獲利轉虧為盈。

累計磐儀今年前三季毛利率39.3%，年增10.04個百分點，營益率1.56%，年增0.6個百分點，但稅後仍虧損440萬元，相較去年同期轉虧，每股淨損0.05元。

磐儀今年前三季虧損，主因第2季受台幣對美元匯率大幅升值，上半年產生約5,652萬元的匯兌損失。

磐儀今年成長動能來自「AI邊緣運算」及「特殊應用產品」兩大領域布局。成功將高運算力與低功耗的ARM based Cluster Server及最新的NVGPU RTX邊緣AI產品，應用於機器視覺，已在交通與門禁系統客戶中獲得實質效益。

磐儀在工業領域經過三年研發與認證，成功推出市場上少有取得Zone 0（0區）防爆認證的Windows平板。專為航太、石化、運輸倉儲及高風險食品藥品業等高危險環境設計，已成功導入歐、美、日客戶。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

安謀高層讚台灣 能把想像變量產

Arm Unlocked Taipei 2025登場 從雲端到邊緣串起 AI 運算生態系

輝達在韓國盛大舉辦GeForce Gamer Festival 微星同步亮相現場

神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

相關新聞

力旺：第4季業績將創新高 對2026年成長非常有信心

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（14）日舉行法說會，董事長徐清祥預期本季業績將創歷史新高，對明年及未來的成長非常有...

興櫃一周回顧／立達勁揚18.7% 稱冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌2.4%，半導體股立達（5262...

雙鴻2026年營收看增50% 液冷相關產品比重將逾55％

散熱大廠雙鴻科技（3324）昨（14）日舉行法說會，對高效能運算（HPC）伺服器液冷市場展望樂觀。董事長林育申指出，新一...

立碁10月每股獲利0.05元 衝矽光子技術

立碁（8111）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結財務數字。10月營收7,200萬元，年增14...

長園科第3季EPS 0.69元 訂單穩健

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）昨（14）日公告第3季合併營收為2.1億元，季增29.2%，較去年同期增加311.2％，...

磐儀第3季EPS 0.37元 轉虧為盈

工業電腦廠磐儀（3594）昨（14）日公布第3季財報，業外收入轉正，帶動稅後純益來到3,489萬元，較前季轉虧為盈，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。