磐儀第3季EPS 0.37元 轉虧為盈

工業電腦廠磐儀（3594）昨（14）日公布第3季財報，業外收入轉正，帶動稅後純益來到3,489萬元，較前季轉虧為盈，年增218.63%，每股純益0.37元。

磐儀今年第3季毛利率35.21%，季減9.62個百分點，年增4.65個百分點；營益率1.95%，季減8.3個百分點，年減0.89個百分點；業外收益相較上季轉正，來到3,001萬元，帶動單季獲利轉虧為盈。

累計磐儀今年前三季毛利率39.3%，年增10.04個百分點，營益率1.56%，年增0.6個百分點，但稅後仍虧損440萬元，相較去年同期轉虧，每股淨損0.05元。

磐儀今年前三季虧損，主因第2季受台幣對美元匯率大幅升值，上半年產生約5,652萬元的匯兌損失。

磐儀今年成長動能來自「AI邊緣運算」及「特殊應用產品」兩大領域布局。成功將高運算力與低功耗的ARM based Cluster Server及最新的NVGPU RTX邊緣AI產品，應用於機器視覺，已在交通與門禁系統客戶中獲得實質效益。

磐儀在工業領域經過三年研發與認證，成功推出市場上少有取得Zone 0（0區）防爆認證的Windows平板。專為航太、石化、運輸倉儲及高風險食品藥品業等高危險環境設計，已成功導入歐、美、日客戶。