長園科第3季EPS 0.69元 訂單穩健

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）昨（14）日公告第3季合併營收為2.1億元，季增29.2%，較去年同期增加311.2％，營業利益3,825萬元；歸屬母公司稅後淨利4,282,7萬元，每股純益（EPS）0.69元。累計前三季合併營收4.11億元，年增372.9％，營業利益4,149.2萬元，稅後淨利5,034.9萬元，每股純益0.81元。

長園科表示，第3季合併營收成季、年雙增，受惠半導體客戶採用UPS不斷電電池模組及BMS電池管理系統持續出貨，子公司寰聖於電動車及自動搬運車（AGV）等應用領域的訂單穩健成長，推升第3季平均毛利率達32.72%，較去年同期增加9.8個百分點，營業利益率回升至18.2%，營運體質優化成效顯現。

長園科指出，隨著半導體、AI伺服器及資料中心等高科技應用領域對高效率、高安全性鋰鐵電池UPS系統需求持續增加，有望帶動公司產品出貨動能延續，全球淨零碳排與ESG的永續政策，推動鋰鐵電池市場需求持續攀升，以逐步取代傳統鉛酸電池。展望未來，預期UPS系統與BMS產品出貨穩定，可增加營收規模、提升獲利成長動能。