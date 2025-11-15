立碁10月每股獲利0.05元 衝矽光子技術
立碁（8111）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結財務數字。10月營收7,200萬元，年增14.2%，稅前淨利700萬元，較去年同期2,300萬元年減69.5%，歸屬母公司業主淨利500萬元，年減78.2%，每股純益0.05元，較去年同期0.21元下滑76.1%。第3季歸屬母公司業主淨利4,100萬元，每股純益0.38元，也較去年同期每股淨損0.03元轉虧為盈。
立碁近期1.6T矽光子技術成果已提前落地，公司積極布局下一代3.2T矽光子模組開發計畫。
