雙鴻法說會／看好液冷散熱動能 2026年伺服器營收占比將衝七成

雙鴻（3324）14日舉行法說會，公司看好在伺服器液冷散熱解決方案的強勁成長動能。董事長林育申表示，預估2026年公司營收年增率將在50％以上，並預估在AI伺服器需求持續爆發下，2026年營收中伺服器占比將高達72％，其中液冷產品營收占比將超過55％，強勢布局先進散熱技術。

雙鴻第3季營運表現亮眼，毛利率29.8%，遠優於市場預期。公司指出，主要歸功於水冷產品滲透率的顯著提升。伺服器產品占整體營收比重亦逐季攀升，第1季為17%、第2季為23%，第3季已達35%，全年伺服器占比預估約為39%。

展望第4季，雙鴻表示，成長動能仍主要來自伺服器，預估第4季伺服器占比將攀升至70%。林育申表示，AI伺服器需求持續爆炸性成長，帶動公司獲利結構優化。公司預估，2026年營收中伺服器占比將高達72%，其中水冷產品的營收占比將超過55%，個人電腦（PC）占18%、繪圖卡（VGA）占9%。

在AI伺服器系統架構升級的趨勢下，雙鴻除持續深耕水冷板與歧管外，也積極布局系統級散熱方案。林育申指出，未來散熱功率（TDP）將從目前的100kW往更高的600kW邁進，列間冷卻分配器（In-Row CDU）將成為新的散熱主力。

他預期，明年列間冷卻分配器（CDU）將有較大的成長，並將慢慢主導市場趨勢，後續甚至可能演變為「一對一」配置，即一個CDU搭配一個運算機櫃。

針對新產品線，林育申透露，雙鴻正評估在台灣和泰國設立CPU冷卻液分配器產線，目前正在評估當中，未來兩年資本支出規模預計在20至25億元之間。

在技術方面，雙鴻已掌握更高階的微流道水冷板（MCL）製程。林育申表示，該技術需要整合散熱器（IHS）和水冷板製程，雖然製程複雜，但公司已成功突破難點，未來將有能力配合客戶導入。針對市場高度關注的輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台，輝達預計將主導水冷板設計與採購。

林育申透露，輝達年底應會確認Group A供應商名單，預計會有三至四家，雙鴻將會是其中一家。不過他也坦言，在輝達主導採購下，水冷板的毛利率壓力較大，但整體而言，因產品組合優化、系統級產品（如CDU、歧管）與其他客戶（如超微（AMD）、ASIC）訂單的挹注下，整體毛利率仍可望維持向上趨勢。