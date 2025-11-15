力旺：第4季業績將創新高 對2026年成長非常有信心

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
力旺董事長徐清祥。聯合報系資料照
矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（14）日舉行法說會，董事長徐清祥預期本季業績將創歷史新高，對明年及未來的成長非常有信心。

徐清祥表示，力旺有幾項重大突破，首先是安全技術的應用，已拿到客戶在美國政府國防相關多顆3奈米製程應用的十年合約，對PUF技術的推廣極重要。力旺與美國國防高等研究計畫署（DARPA）簽署合約，推動安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，正式導入國防相關應用。

徐清祥也指出，力旺PUF技術已有超過100個應用導入，開始貢獻量產權利金，邁向大量商用化。

徐清祥提到第二項重大突破是Flash相關嵌入式ReRAM及Neoflash技術。記憶體已變成晶片運算的瓶頸，嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如其NeoEE已導入DDR 5，取代DDR 4的EEPROM，預期明年進入大量生產期，近期也收到多個大客戶的應用需求。

展望明年，徐清祥說，力旺在各大產業領域都有新的應用晶片進入量產，開始啟動「security as a service」的生意。以長期建構底層技術與生態系建立護城河、權利金永續性收入的商業模式，加上相關技術未來應用市場相當巨大，對明年及未來成長非常有信心。

力旺總經理何明洲表示，預期未來營運動能加速，在授權金收入部分，除了十年18個3奈米製程的美國國防應用授權合約，還有AI伺服器3奈米製程CPU授權，帶動PUF相關授權強勁成長。嵌入式ReRAM與NeoFlash技術需求強勁；權利金收入預期成長也將加速，主要動能來自美系智慧型手機大廠自研數據機應用的射頻晶片、韓系記憶體廠的DDR5記憶體模組相關產品，另外還有AI伺服器元件、車輛應用、PC與筆電用安全嵌入式控制器，以及多家客戶的特殊應用IC（ASIC）晶片等。

