興櫃一周回顧／立達勁揚18.7% 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌2.4%，半導體股立達（5262）以超過一成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數減少至八檔，其中前十強介於9.54%至18.7%間，以產業分布觀察，科技股最受買盤青睞，共入列五檔，生醫業四檔，另一檔為化學工業。

本周漲幅前十強依序為半導體股立達18.7%、新藥研究及開發商華上生醫18.6%、新能源材料供應鏈天弘化16.7%、新藥開發及銷售公司和迅13.5%、光電股建騰13.3%、電子零組件股年程12.9%、光學板材製造與銷售商穎台科技10.5%、幹細胞新藥研發公司仲恩生醫10.3%、生技醫療股立弘9.58%、工業級快閃記憶體模組商英柏得9.54%。

本周有一家登錄興櫃，電子連接器專業製造商貝爾威勒12日掛牌，券商認購價每股105元，昨（14）日收在325.5元，排行興櫃市場中的第十高價股。

