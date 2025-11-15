東方風能2025年營收拚百億

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786）將於11月18日興櫃轉上市。董事長陳柏霖昨（14）日表示，目前在手訂單金額約160億至200億元，能見度已看到2042年，法人估，今年營收有望挑戰百億大關，獲利創高。

東方風能今年前三季合併營收83.97億元，稅後純益14.18億元，每股稅後純益（EPS）9.06元，營收、獲利皆較去年同期成長50%以上，雙創同期新高。

陳柏霖指出，東方風能專注於離岸風電工程建設及營運維護，擁有完善船隊安全管理系統與豐富的營運實績，在手主要四大長期合約分布於歐洲與台灣，合約最長能見度達2042年，在手訂單金額達160億至200億元。

船隊租賃、海事工程統包、運維服務是東方風能三大營運模式，也是台灣最大獨立運營的離岸海事工程船企業。

目前公司的四大長期合約，包括台灣多間離岸風場運維以及與歐洲挪威海洋服務承包商DeepOcean AS簽署的租船協議，合約保租期從2026年初至2027年底，並有最多四年的延長選項。

海事工程方面則已成功承攬中華電信「台澎金馬第四海纜建設工程」，標案總金額為25.8億元，主要施工時間點落在明年、也會是全案預算認列高峰。

東方風能自成立以來，積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶（含建造中四艘新船），主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等。

公司現正新造四艘大型船舶，包含風場運維支援船三艘、重型工程支援船一艘，總船隊造價接近200億元，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位服務能力，能高效滿足客戶需求，展現市場領先優勢。