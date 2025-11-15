東方風能2025年營收拚百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786）將於11月18日興櫃轉上市。董事長陳柏霖昨（14）日表示，目前在手訂單金額約160億至200億元，能見度已看到2042年，法人估，今年營收有望挑戰百億大關，獲利創高。

東方風能今年前三季合併營收83.97億元，稅後純益14.18億元，每股稅後純益（EPS）9.06元，營收、獲利皆較去年同期成長50%以上，雙創同期新高。

陳柏霖指出，東方風能專注於離岸風電工程建設及營運維護，擁有完善船隊安全管理系統與豐富的營運實績，在手主要四大長期合約分布於歐洲與台灣，合約最長能見度達2042年，在手訂單金額達160億至200億元。

船隊租賃、海事工程統包、運維服務是東方風能三大營運模式，也是台灣最大獨立運營的離岸海事工程船企業。

目前公司的四大長期合約，包括台灣多間離岸風場運維以及與歐洲挪威海洋服務承包商DeepOcean AS簽署的租船協議，合約保租期從2026年初至2027年底，並有最多四年的延長選項。

海事工程方面則已成功承攬中華電信「台澎金馬第四海纜建設工程」，標案總金額為25.8億元，主要施工時間點落在明年、也會是全案預算認列高峰。

東方風能自成立以來，積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶（含建造中四艘新船），主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等。

公司現正新造四艘大型船舶，包含風場運維支援船三艘、重型工程支援船一艘，總船隊造價接近200億元，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位服務能力，能高效滿足客戶需求，展現市場領先優勢。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「閃兵二班」12人遭起訴！修杰楷經紀公司回應曝光

裝高血壓手法曝！藝人閃兵案檢今起訴 修杰楷、坤達等人遭求刑2年8月

才有望回歸「玩很大」又遭起訴！坤達方面10字回應

藝人閃兵案新北檢今再一波 起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人

相關新聞

力旺：第4季業績將創新高 對2026年成長非常有信心

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（14）日舉行法說會，董事長徐清祥預期本季業績將創歷史新高，對明年及未來的成長非常有...

興櫃一周回顧／立達勁揚18.7% 稱冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌2.4%，半導體股立達（5262...

雙鴻2026年營收看增50% 液冷相關產品比重將逾55％

散熱大廠雙鴻科技（3324）昨（14）日舉行法說會，對高效能運算（HPC）伺服器液冷市場展望樂觀。董事長林育申指出，新一...

立碁10月每股獲利0.05元 衝矽光子技術

立碁（8111）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告最新自結財務數字。10月營收7,200萬元，年增14...

長園科第3季EPS 0.69元 訂單穩健

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）昨（14）日公告第3季合併營收為2.1億元，季增29.2%，較去年同期增加311.2％，...

磐儀第3季EPS 0.37元 轉虧為盈

工業電腦廠磐儀（3594）昨（14）日公布第3季財報，業外收入轉正，帶動稅後純益來到3,489萬元，較前季轉虧為盈，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。