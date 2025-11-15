達爾膚第3季EPS 2.47元 業外收益回升 帶動單季轉盈

達爾膚（6523）昨（14）日公告第3季財報，獲利在業外收益大幅回升帶動下顯著改善，單季稅後純益1.11億元，年增15.6%，與第2季比順利虧轉盈，每股純益（EPS）2.47元。

達爾膚董事會並通過單季每股配息4元，為少數生技股連季配息的個股，累計今年前三季每股已配發8元現金股利，依昨日收盤118元計，現金殖利率6.7%。

達爾膚第3季營收3.21億元，年增5.6%，營業利益1.1億元，年減3.5%，業外收益2,149.2萬元，較去年同期增29倍，主要反映利息收入與匯兌評價利益挹注，稅後純益1.11億元，年增15.6%，單季EPS 2.47元，累計前三季營收8.93億元，年增0.67%，稅後純益2.63億元，年減21.7%，前三季EPS 5.84元，主因第2季認列匯兌評價損失導致單季虧損所拖累。

達爾膚董事會同時通過股利分派及資本公積發放現金，單季每股配息4元，採超額配息、相當大方。達爾膚第3季預計每股配發現金股利2元，另由資本公積發放配發2元，合計配發4元，以達爾膚單季每股純益2.47元估算，配息率高達161.9%。

達爾膚先前已在第2季每股配發現金股利2元，累計上半年配發4元，加計第3季配息，今年前三季配息已來到8元。

展望第4季，公司表示，瞄準雙11、雙12節慶檔期，達爾膚攜手通路推出一系列的活動，提升節慶買氣；此外，推出「DR.WU Beauty Shot雙膠原蛋白胜肽飲」以創新「上錠下飲」雙效美妍補充已在9月正式登場，透過「美妍錠＋膠原飲」的科學配置補充完美營養，達到創新型膠原保養，期許在檔期促銷及新品曝光下，將帶動整體營收表現。

在各市場策略方面，達爾膚在台灣將整合既有資源，結合線上及線下行銷策略與強化自營官網的運營，最大化資源效益，提升整體績效。海外地區將持續深耕東北亞、東南亞市場，大陸則是以產品供應者及研發顧問模式經營，積極擴大國際市場的品牌影響力。

同時，達爾膚表示，在產品策略上，將持續深耕臉部護膚品研發，並積極布局保健食品市場，滿足消費者對美麗與健康的需求。