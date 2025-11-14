磐儀財報／第3季轉虧為盈 每股賺0.37元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠磐儀（3594）14日公布今年第3季財報，在業外收入轉正下，帶動稅後純益來到3,489萬元，較上季轉虧為盈，年增218.63%，每股純益為0.37元。

磐儀今年第3季毛利率35.21%，季減9.62個百分點，年增4.65個百分點；營益率1.95%，季減8.3個百分點，年減0.89個百分點；業外收益相較上季轉正，來到3,001萬元，年增2,842%，帶動單季獲利轉虧為盈。

累計磐儀今年前三季毛利率39.3%，年增10.04個百分點，營益率1.56%，年增0.6個百分點，但稅後仍虧損440萬元，相較去年同期轉虧，每股虧損0.05元。

磐儀今年前三季虧損主因還是第2季度受台幣對美元匯率大幅升值影響，上半年產生約5,652萬元的匯兌損失影響。

在業務方面，磐儀今年成長動能主要來自於其在「AI邊緣運算」及「特殊應用產品」兩大領域的布局。隨著Edge AI在產業中逐步落地，公司成功將高運算力與低功耗的ARM based Cluster Server及最新的NVGPU RTX邊緣AI產品，應用於機器視覺，並已在交通與門禁系統客戶中獲得實質效益，有效提升其營運效率。

此外，磐儀三款旗艦級產品近期同時獲得第34屆台灣精品獎殊榮，驗證磐儀科技在工業電腦微型化、AI 邊緣運算與通訊整合領域的卓越創新能力。

磐儀董事長李明指出，磐儀產品創新在於能掌握工業電腦微型化的趨勢，為全球客戶提供超省電、強固又輕巧、具備AI邊緣運算、通訊功能的完整解決方案。」這一理念貫穿於三款得獎產品的研發、設計與應用，充分體現磐儀科技「邊緣賦能，驅動創新（From Edge to Action）」的企業文化與品牌精神。

AI 工業電腦
