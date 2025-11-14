中華電信「小金雞」資拓宏宇將上市！小資族花不到5萬元就能抽

臺灣證券交易所公告，中華電信旗下「小金雞」資拓宏宇（6614）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格46.39元。

證交所表示，資拓宏宇初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，資拓宏宇辦理競價拍賣股數5,254仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月14日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格39.89元、最高得標價格62元。

資拓宏宇公開申購承銷價46元，以14日興櫃均價計算，申購抽中者報酬率高達37.5％，且申購門檻低，只需不到5萬多元就能參與，適合小資族。

資拓宏宇承銷張數1,707張、每人可申購一張，截至14日有129,110筆申購單，當前中籤率1.32%，最後申購日為11月17日、抽籤日11月19日，上市掛牌交易日為11月25日。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html