快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔生技股好大方！第3季超額配息4元、配息率161% 前三季每股配息8元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）

達爾膚（6523）公告第3季財報，獲利在業外收益大幅回升帶動下顯著改善，同時，董事會通過單季每股配息4元，為少數生技股連季配息的個股，累計今年前三季每股已配發8元現金股利。

達爾膚第3季營收3.21億元，年增5.6%，營業利益1.1億元，年減3.5%，業外收益2149.2萬元，較去年同期增29倍，主要反映利息收入與匯兌評價利益挹注，稅後純益1.11億元，年增15.6%，單季每股純益2.47元，累計前三季營收8.93億元、年增0.67%，稅後純益2.63億元、年減21.7%，每股純益5.84元，主因第2季認列匯兌評價損失導致單季虧損所拖累。

達爾膚董事會同時通過股利分派及資本公積發放現金，單季每股配息4元，採超額配息、相當大方。達爾膚第3季預計每股配發現金股利2元，另由資本公積發放配發2元，合計配發4元，以達爾膚單季每股純益2.47元估算，配息率高達161.9%。

達爾膚先前已在第2季每股配發現金股利2元，累計上半年配發4元，加計第3季配息，今年前三季配息已來到8元。

展望第4季，公司表示，瞄準雙11、雙12節慶檔期，達爾膚攜手通路推出一系列的活動，提升節慶買氣；此外，推出「DR.WU Beauty Shot雙膠原蛋白胜肽飲」以創新「上錠下飲」雙效美妍補充已在9月正式登場，透過「美妍錠＋膠原飲」的科學配置補充完美營養，達到創新型膠原保養，期許在檔期促銷及新品曝光下，將帶動整體營收表現。

同時，達爾膚表示，在產品策略上，將持續深耕臉部護膚品研發，並積極布局保健食品市場，滿足消費者對美麗與健康的需求。

達爾膚 配息
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

熬夜肌翻身！玻色因×玫瑰PDRN，一罐撐過整個秋冬的「澎、彈、潤、亮」

美中稀土戰 激活補漲股

康霈「營收掛零」震撼彈！0050選股惹議、00922人氣急升

相關新聞

中華電信「小金雞」資拓宏宇將上市！小資族花不到5萬元就能抽

臺灣證券交易所公告，中華電信旗下「小金雞」資拓宏宇（6614）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均...

這檔生技股好大方！第3季超額配息4元、配息率161% 前三季每股配息8元

達爾膚（6523）公告第3季財報，獲利在業外收益大幅回升帶動下顯著改善，同時，董事會通過單季每股配息4元，為少數生技股連...

小資族抽起來！華豫寧申購僅需3萬元 報酬率逾兩成

臺灣證券交易所公告，華豫寧（6474）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為34.5元。

這家散熱廠將掛牌上市 17日最後機會、抽中報酬率高達33％

臺灣證券交易所公告，散熱廠邁科（6831）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為137.38元...

新應材第3季 EPS 3.13元創新高 法人估全年11.7元

新應材（4749）第3季每股獲利（EPS）3.13元創單季新高，累計前三季EPS達8.49元，已超越2024全年獲利，其...

麗升能源財報／第3季每股虧損0.4元 將啟動海外再生能源投資專項

麗升能源科技集團（8087）公告2025年第3季營運成果：今年第3季合併營收0.89億元，季增149％、年增31％，單季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。