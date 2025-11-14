快訊

小資族抽起來！華豫寧申購僅需3萬元 報酬率逾兩成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
華豫寧董事長連智民。記者簡永祥／攝影
華豫寧董事長連智民。記者簡永祥／攝影

臺灣證券交易所公告，華豫寧（6474）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為34.5元。

證交所表示，華豫寧初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，華豫寧辦理競價拍賣股數4,208仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月14日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格32.7元、最高得標價格39.2元。

華豫寧公開申購承銷價31.8元，以14日興櫃均價計算，申購抽中者報酬率約20.78％，且申購門檻低，只需3萬多元就能參與，適合小資族。

華豫寧承銷張數1,152張、每人可申購一張，截至14日有71,117筆申購單，當前中籤率1.62%，最後申購日為11月17日、抽籤日11月19日，上市掛牌交易日為11月25日。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

這家散熱廠將掛牌上市 17日最後機會、抽中報酬率高達33％

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

下周一起開放創新版股票可當沖交易

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

中華電信「小金雞」資拓宏宇將上市！小資族花不到5萬元就能抽

臺灣證券交易所公告，中華電信旗下「小金雞」資拓宏宇（6614）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均...

這檔生技股好大方！第3季超額配息4元、配息率161% 前三季每股配息8元

達爾膚（6523）公告第3季財報，獲利在業外收益大幅回升帶動下顯著改善，同時，董事會通過單季每股配息4元，為少數生技股連...

小資族抽起來！華豫寧申購僅需3萬元 報酬率逾兩成

臺灣證券交易所公告，華豫寧（6474）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為34.5元。

這家散熱廠將掛牌上市 17日最後機會、抽中報酬率高達33％

臺灣證券交易所公告，散熱廠邁科（6831）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為137.38元...

新應材第3季 EPS 3.13元創新高 法人估全年11.7元

新應材（4749）第3季每股獲利（EPS）3.13元創單季新高，累計前三季EPS達8.49元，已超越2024全年獲利，其...

麗升能源財報／第3季每股虧損0.4元 將啟動海外再生能源投資專項

麗升能源科技集團（8087）公告2025年第3季營運成果：今年第3季合併營收0.89億元，季增149％、年增31％，單季...

