這家散熱廠將掛牌上市 17日最後機會、抽中報酬率高達33％
臺灣證券交易所公告，散熱廠邁科（6831）採競價拍賣方式辦理承銷，於14日順利完成，競拍得標加權平均價格為137.38元。
證交所表示，邁科初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，邁科辦理競價拍賣股數5,400仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月14日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格130元、最高得標價格163元。
邁科公開申購承銷價120元，以14日興櫃均價計算，申購抽中者現賺將近4萬、報酬率約33％。
邁科承銷張數1,560張、每人可申購一張，截至今日有138,723筆申購單，當前中籤率1.12%，最後申購日為11月17日、抽籤日11月19日，上市掛牌交易日為11月25日。
上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言