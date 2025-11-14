力旺法說會／董事長：業績將創歷史新高 對未來有信心

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
力旺董事長徐清祥。聯合報系資料照
力旺董事長徐清祥。聯合報系資料照

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於15日舉行法說會，董事長徐清祥預期，本季業績將創歷史新高，並對明年及未來的成長非常有信心。

徐清祥說，本季還有幾項重大突破，首先是安全技術的應用，力旺拿到客戶在美國政府國防相關多顆3奈米製程應用的10年合約，這對PUF技術的推廣極關重大。該公司在2021年與美國國防高等研究計畫署（DARPA）簽署合約，推動安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，現在正式導入國防相關應用。

徐清祥表示，力旺PUF技術已有超過100個應用導入，也開始貢獻量產權利金，PUF技術已邁向大量商用化的軌道。

同時，徐清祥指出，力旺第2項重大突破是Flash相關嵌入式ReRAM及Neoflash技術。隨著記憶體已變成晶片運算的瓶頸，使得嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如其NeoEE已導入DDR 5，取代DDR 4的EEPROM，預期明年將進入大量生產期，近期也收到多個大客戶的應用需求。由於安全性應用會帶來更多的權利金收入，且帶動高單價先進製程的需求，MTP與Flash的權利金是OTP技術的1.5至3倍，這些都將會帶動平均每片晶圓權利金結構性往上的趨勢。

