聽新聞
0:00 / 0:00
新應材第3季 EPS 3.13元創新高 法人估全年11.7元
新應材（4749）第3季每股獲利（EPS）3.13元創單季新高，累計前三季EPS達8.49元，已超越2024全年獲利，其中，第3季毛利率42.27%，營業利益率24.32%，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響業外收益增加。
法人機構表示，新應材第3季毛利率、營益率雖自第2季5歷史高峰回落，但年成長趨勢改善，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響。此外，10月營收3.5億元，月減6.9%、年增30.7%，預期第4季半導體客戶拉貨動能穩健。
此外，未來焦點為高雄二廠預2奈米將於今年下半年開始量產，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入2奈米供應鏈。隨著先進製程微影工序越趨複雜，對於新應材的表面改質劑（Rinse）等產品使用量將持續增加；KrF光阻材料預計2027年開始出貨給晶圓廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言