新應材第3季 EPS 3.13元創新高 法人估全年11.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖為新應材董事長詹文雄。圖/本報系資料照片
新應材（4749）第3季每股獲利（EPS）3.13元創單季新高，累計前三季EPS達8.49元，已超越2024全年獲利，其中，第3季毛利率42.27%，營業利益率24.32%，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響業外收益增加。

法人機構表示，新應材第3季毛利率、營益率雖自第2季5歷史高峰回落，但年成長趨勢改善，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響。此外，10月營收3.5億元，月減6.9%、年增30.7%，預期第4季半導體客戶拉貨動能穩健。

此外，未來焦點為高雄二廠預2奈米將於今年下半年開始量產，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入2奈米供應鏈。隨著先進製程微影工序越趨複雜，對於新應材的表面改質劑（Rinse）等產品使用量將持續增加；KrF光阻材料預計2027年開始出貨給晶圓廠。

半導體 毛利率
