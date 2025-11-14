麗升能源財報／第3季每股虧損0.4元 將啟動海外再生能源投資專項

麗升能源科技集團（8087）公告2025年第3季營運成果：今年第3季合併營收0.89億元，季增149％、年增31％，單季每股稅後虧損（EPS）0.4元；累計前三季合併營收2.18億元，年減65.94％，每股稅後虧損1.16元。麗升表示，今年上半年因政策調整及豪雨氣候等因素，以致原有申設與工程進度嚴重延宕，營運不如預期；然公司仍以穩健步伐專注於業務推展，第三季單季營收較上季呈雙位數成長，且虧損亦較上季收斂。

麗升雖受EPC工程進度及案場開發銷售進度遞延影響，導致現況呈現整體營收下滑，但核心的多項業務前景持續看好；除在手案件專案之工程及申設進度可陸續完成外，麗升近期陸續亦公告簽訂彰化漁電共生太陽能案場統包工程承攬等合約，期透過擴大案場規模，達到集中建置與維運、有效降低成本的規模經濟。綠電售電業務部分則透過旗下子公司香印永續之售電轉供，現累積已簽定購電總合約度數已達7億度，亦較去年大幅成長，穩定合作企業主要為電信及半導體業者。此外，針對國際能源轉型對再生能源的市場，麗升已啟動海外再生能源投資專項，第一階段目標已鎖定泰國、越南、菲律賓及日本四個國家進行發展。

麗升認為，市場目前處於轉型的陣痛期，然公司持續以堅定的步伐深耕綠電領域，堅持「以農為本，綠電加值」之策略，深化電廠一地兩用之效益。麗升採取深化農業技術合作策略，與國內農技公司共同推廣高端溫室經濟，合作建立從種植技術到通路銷售的完整產業鍊，已成功種植高價健康食材羽衣甘藍，香莢蘭及無毒檸檬等高經濟價值作物，近期並規劃與農技公司合作推出永續禮盒，透過麗升做產業鏈的整合，除可增加企業及消費者在送禮上滿足永續需求的選擇，並為合作的農戶創造價值，達到三贏。長遠而言，麗升將秉持初衷，進一步鞏固長期競爭力，專注永續發展，同時提升股東投資價值，相信公司核心再生能源服務之佈局效益終將逐步顯現