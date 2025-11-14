信驊攻寡占市場 帶股價站上浪尖

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

伺服器管理晶片大廠信驊（5274）昨（13）日強攻漲停，收6,335元，超越大立光2017年寫下的6,075元紀錄，改寫台股個股新天價，市值直逼2,400億元，也代表AI成為股市主流。

市場分析，這一波AI技術趨勢帶動算力、AI資料中心與AI伺服器爆發，信驊2024年營收64.6億元、年增逾一倍，僅靠一顆主力產品伺服器管理晶片（BMC）就貢獻逾61億元，占比逾95%，出貨量由約8,08萬顆跳增至近1,692萬顆，平均單價也成長約6%。

2025年來AI成長力道不歇，信驊剛公布第3季財報，獲利逾12億元，季增93%，年增66.5%。前三季營收已達66.4億元，提前達成2024年全年64.6億元水準，稅後純益27.3億元、每股純益72.23元。董事長林鴻明表示，雲端伺服器需求仍熱絡，今年營收「下半年逐季往上」，明年看好還會成長。

林鴻明強調，信驊競爭優勢在於專攻寡占市場，BMC晶片需寫入大量軟體，伺服器客戶一旦更換供應商，將面臨高度風險，信驊得以長期綁定全球主流客戶，在AI伺服器市場有八成市占率。他不諱言，現今12奈米甚至更先進製程的晶片開發動輒需投入數十億元，形成極高技術與資本門檻，讓信驊鞏固領先地位。

林鴻明當年創業起於失業，受到廣達董事長林百里「算力如電力」的啟發，抓住伺服器從傳統產品進化到AI趨勢，也要求團隊每兩年找到新題目，讓信驊長保「無限賽局」優勢。

信驊 伺服器
