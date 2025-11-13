新代前三季營收突破百億！每股純益22.8元 成長動能強勁

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代前三季獲利亮眼，每股賺22.8元。左為新代董事長蔡尤鏗、右為總監黃芳芷。圖／本報資料照片
新代前三季獲利亮眼，每股賺22.8元。左為新代董事長蔡尤鏗、右為總監黃芳芷。圖／本報資料照片

全球領先的智慧製造AI解決方案提供商新代科技（7750）今日公布2025年前三季財務報告，累計營業收入達新台幣102.65億元，較去年同期顯著增長26.18%，百億營運規模計畫提前達陣，稅前盈餘19.42 億元，每股稅前盈餘達22.80元，超越去年全年的獲利數，營運規模顯著增長，也展現強勁的獲利能力。

新代表示，雖然9月上市時為激勵與留任優秀人才而一次性認列的員工認股權費用下，第3季毛利率仍在40%以上，公司強調這是一項對未來發展至關重要的策略性投資，但屬非經常性的會計支出。若扣除此項一次性費用，公司的毛利率與營業費用均處於正常且健康的合理範圍內。此舉不僅展現了公司對人才的重視，更為長遠的技術創新與市場擴張奠定了堅實基礎。另10月份營收達10.63億元，雖因中國大陸「十一長假」而略有季節性波動，但與去年同期相比仍實現了18.11%的強勁增長，顯示公司的基本面依然穩固，市場需求持續強勁。

展望 2025 年最後兩個月，新代表示，隨著中美貿易關係趨於明朗，市場的消費與設備投資需求預期將被重新活絡。新代科技已準備就緒，將透過三大成長引擎「控制器單機智慧」、「智慧手臂單元智慧」、「整廠整線規劃落地方案」，持續創造優於行業平均的增長動能，同時，配合機械設備廠客戶年底前的例行性備貨計畫，新代科技有信心為其第四個五年計畫（2021-2025）畫下一個完美的句點。

新代積極布局海外設廠，包括預計2026年第2季完工投產的中國大陸蘇州廠，以及兩年後投產馬來西亞新廠，2026年將進入第五個五年計畫，目標2030年海外占比可大幅提升，開展全球市場。新代科技正站在一個關鍵的轉折點，即將邁向下一個以「AI 共榮」為核心的全新成長階段，將來自類人形機器人、非中國大陸的海外市場、AI智慧製造，智慧機器人策略聯盟，等計畫正逐漸顯現，未來幾年也將高速成長，公司將持續投資於創新，與合作夥伴共同迎接智慧製造的龐大商機。

