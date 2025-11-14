友威科前三季EPS 1.46元 聯嘉-0.29元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛籃珮禎／新竹、台北報導

友威科（3580）董事會昨（13）日通過今年第3季財報，累計前三季毛利率50.59%，年增6.43個百分點。稅後純益5743.9萬元，年66.8%；每股稅後純益1.46元。

友威科今年上半年因濺鍍設備出貨較去年減少，業績表現不如去年。第3季合併營收1.14億元，季增1.2%，年減30.7%。毛利率53.93%，分別季減4.27及年增7.86個百分點。稅後純益1943.1萬元，季減18.9%，年減82.5%；每股後純益0.49元。

友威科是國內真空濺鍍代工及蝕刻機領導廠商，近年強攻設備產品，並打入先進封裝供應鏈。累計今年前十個月合併營收3.67億元，年減36.7%。

在電動車需求全球大幅擴張、CoWoS製程積極擴產，以及FOPLP客戶持續下單下，友威科成功拉升半導體客戶設備訂單需求，一舉讓半導體產業貢獻營收占已超過7成，展現轉型成效。

友威科全力衝刺半導體產業，去年已於馬來西亞成立子公司，朝擴展歐美海外市場，提升真空電漿蝕刻設備產品於高階封裝應用的市場占有率，期能成為半導體國家隊目標努力。

聯嘉投控（3717）昨（13）日公告第3季財報，單季稅後純益1,923萬元，成功較第2季虧損1.11億元及去年同期99萬元轉虧為盈，每股純益0.09元。

累計前三季稅後淨損5,971萬元，仍較去年同期稅後淨利7,578萬元由盈轉虧，每股純損0.29元。

聯嘉第3季營收14.5億元，季增10.7%，年增3.2%。毛利率12.59%，季減2.34個百分點，年減6.75個百分點；營業利益率為負2.05%，較第2季負0.12%擴大。

聯嘉也代子公司聯嘉光電公告，將以800萬元收購盛創能源80%股權，預計交割日為11月30日。此收購案目的在於取得儲能案場所有權、報價代碼及參與台電輔助服務市場交易之權利，集團業務版圖也將拓展至能源領域。

