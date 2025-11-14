緯軟第4季營收將創高 成長動能延續至2026年

緯軟（4953）昨（13）日舉行法說會，展望後市，緯軟董事長蕭清志表示，今年第4季營收可望再創高，2026年持續看好半導體、遊戲、互聯網等產業成長動能，預計2025年營收成長動能將延續到2026年，2026年營收有望續創新高。

緯軟先前已公布財報，第3季合併營收達29.9億元，季增10%，年增14%；毛利率為18.3%，較去年同期的18.0%略有提升，客戶結構調整效益逐步顯現；營業利益為2.24億元，年增逾五成，營益率回升至7.5%；稅後淨利達1.94億元，EPS 2.66元，創公司成立以來新高。今年前三季稅後純益4.37億元，年增7.64%，每股純益為5.97元。

緯軟累計今年前十月營收達93.55億元，年增10.8%，為同期新高。市場預料緯軟全年營收將續創新高，2026年優於今年。緯軟表示，2026年將以「穩健成長、多元並進」為經營主軸，加深與互聯網客戶的合作，並聚焦AI與半導體兩大重點領域。

針對半導體業務發展，蕭清志表示，今年第2季成立半導體事業專責單位，第3季已切入多家世界級IC設計廠及晶圓廠，後續目標快速擴大市占率與團隊規模，讓業務擴展到半導體其他細部領域。

緯軟看好2026年半導體應用持續成長。蕭清志指出，緯軟會先把台灣市場經營好，後續半導體業務可能外溢至美國，尤其是矽谷；而在遊戲領域，緯軟預期該產業2026年也將有雙位數增長。

從市場面觀察，緯軟預計2026年台灣將維持高成長動能，中國大陸穩健擴張，日本亦會成長。歐美市場部分，緯軟期待取得新客戶，能帶動該地區業務重回成長軌道。

緯軟因應客戶需求，在印度成立子公司。蕭清志分析，公司已觀察印度市場很久，當地是全球IT服務外包重鎮，許多世界級大公司都在此，緯軟不是要去搶印度本地生意，而是因應客戶要求才去，也會面臨部分求才問題。