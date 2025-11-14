快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

勤凱獲利挑戰2025年高點

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

被動元件漿料大廠勤凱（4760）副董事長莊淑媛昨（13）日指出，第4季營收與獲利有望再創今年高點。本業以被動元件用膏維持基本盤，銅膏／銀膏出貨量今年同步成長、約各成長20%。產品結構方面，仍以銅膏為主要出貨產品，量比約7比3（銅／銀）。

副董事長莊淑媛表示，銀膏、銅膏出貨量同步成長，加上客戶滲透率與市占提升帶動營運。其中熱介面材料TIM1已於無人機天線場域通過關鍵客戶驗證，明年預計有小量訂單；合金膏切入軟板高速傳輸導通，出貨量體有機會增加，但仍待客戶釋出確切需求。

莊淑媛指出，目前TIM1產品主要對手位於海外，包含賀利氏與Resonac等，勤凱持續與國際大廠正面競爭。展望2025年，勤凱將深耕日本與高階客戶、加速新產品量產轉換，並透過產能布局優化供應彈性，以把握AI、高頻高速傳輸帶來的材料升級需求。

董事長 貨量 被動元件
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

上海進博會 成交額創歷史新高

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

進博會大單頻傳 中企成交額創高

迎接漲價效益！被動元件衝鋒

相關新聞

綠界第3季每股賺2.67元 創高

第三方支付大廠綠界科技（6763）昨（13）日公告財報，第3季受惠業內外加持，每股純益衝上2.67元，創單季新高；累計前...

緯軟第4季營收將創高 成長動能延續至2026年

緯軟（4953）昨（13）日舉行法說會，展望後市，緯軟董事長蕭清志表示，今年第4季營收可望再創高，2026年持續看好半導...

勤凱獲利挑戰2025年高點

被動元件漿料大廠勤凱（4760）副董事長莊淑媛昨（13）日指出，第4季營收與獲利有望再創今年高點。本業以被動元件用膏維持...

臺慶科電感 選擇性漲價

電感廠臺慶科（3357）協理曾志銘昨（13）日表示，銀價翻倍走揚，公司使用的銀漿成本拉高，已先對代理商啟動晶片型電感的選...

友威科前三季EPS 1.46元 聯嘉-0.29元

友威科（3580）董事會昨（13）日通過今年第3季財報，累計前三季毛利率50.59%，年增6.43個百分點。稅後純益57...

信驊攻寡占市場 帶股價站上浪尖

伺服器管理晶片大廠信驊昨（13）日強攻漲停，收6,335元，超越大立光2017年寫下的6,075元紀錄，改寫台股個股新天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。