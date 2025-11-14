勤凱獲利挑戰2025年高點
被動元件漿料大廠勤凱（4760）副董事長莊淑媛昨（13）日指出，第4季營收與獲利有望再創今年高點。本業以被動元件用膏維持基本盤，銅膏／銀膏出貨量今年同步成長、約各成長20%。產品結構方面，仍以銅膏為主要出貨產品，量比約7比3（銅／銀）。
副董事長莊淑媛表示，銀膏、銅膏出貨量同步成長，加上客戶滲透率與市占提升帶動營運。其中熱介面材料TIM1已於無人機天線場域通過關鍵客戶驗證，明年預計有小量訂單；合金膏切入軟板高速傳輸導通，出貨量體有機會增加，但仍待客戶釋出確切需求。
莊淑媛指出，目前TIM1產品主要對手位於海外，包含賀利氏與Resonac等，勤凱持續與國際大廠正面競爭。展望2025年，勤凱將深耕日本與高階客戶、加速新產品量產轉換，並透過產能布局優化供應彈性，以把握AI、高頻高速傳輸帶來的材料升級需求。
