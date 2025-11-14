臺慶科電感 選擇性漲價

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

電感廠臺慶科（3357）協理曾志銘昨（13）日表示，銀價翻倍走揚，公司使用的銀漿成本拉高，已先對代理商啟動晶片型電感的選擇性調價，幅度15%以上；對直接客戶則以產品組合更動，以緩調價格方式，僅採購晶片型電感則完整反映成本，繞線與一體成型電感不在此次調整範圍。

曾志銘指出，銀漿成本具庫存與出貨時差，成本壓力影響將在未來數月逐步在財報顯現，若順利漲價，對整體毛利率影響有限。從產品別觀察，部分晶片型電感毛利率從25～28%，近期受壓一度低於15%，公司採「至少+15%」的價格回復策略；若銀價續升，仍將視情況再調整。

從產品分類上，過去公司將AI相關營收歸入PC類別統計，但AI動能強，已能獨立成長主軸，因此將AI獨立為新的營收類別。今年PC站營收比重約27%，其中AI為10%個百分點、純PC約17個百分點；明年在換機潮與伺服器電源周邊需求帶動下，純PC占比約20%、AI占12%；車用電子今年占比逾38%、明年上看4成；網通預計持平；消費性電子則略低或持平。

在獲利與成長目標上，預期本季毛利率可達26%以上，2025年以26%起跳為目標。營收以全年63～64億元水準估計，明年有雙位數年增。

AI 營收 毛利率
