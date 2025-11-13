新代財報／前三季每股賺22.8元 賺贏去年並創新高

智慧製造AI解決方案提供商新代科技（7750）前三季每股稅後純益達22.8元，不但賺贏去年，並創歷史新高。

新代13日表示，下階段將瞄準類人形機器人、非中國大陸市場、AI智慧製造等三大趨勢，全力推動營運成長。

新代公布前三季合併營收102.65億元、年增26.1%，百億營運規模計畫提前達陣；稅後純益14.45億元、年增33%；每股稅後純益22.8元，已超越去年全年的22.31億元，並創歷史新高。

新代10月合併營收10.63億元、年增18.1%；累計前十月合併營收113.28億元、年增25.3%，超越去年全年的108.1億元，已確定今年總營收將創新高。

新代指出，今年9月上市時，為激勵與留任優秀人才，有一次性認列員工認股權費用，但第3季毛利率仍在40%以上，這是一項對未來發展至關重要的策略性投資，但屬非經常性的會計支出。

若扣除此項一次性費用，公司的毛利率與營業費用均處於正常且健康的合理範圍內。此舉不僅展現公司對人才的重視，更為長遠的技術創新與市場擴張奠定堅實基礎。

展望2025年最後兩個月，新代說，隨著美中貿易關係趨於明朗，市場的消費與設備投資需求預期將被重新活絡。

新代強調，集團已準備就緒，將透過三大成長引擎「控制器單機智慧」、「智慧手臂單元智慧」、「整廠整線規劃落地方案」，持續創造優於行業平均的增長動能，同時配合機械設備廠客戶年底前備貨計畫，有信心為其第四個五年計畫劃下完美句點。

另外，新代積極布局海外設廠，包括預計2026年第2季完工投產的中國大陸蘇州廠，以及兩年後投產的馬來西亞新廠，2026年將進入第五個五年計畫，目標2030年海外占比可大幅提升，開展全球市場布局。

新代表示，集團正站在一個關鍵的轉折點，即將邁向下一個以「AI共榮」為核心的全新成長階段，包括類人形機器人、非中國大陸的海外市場、AI智慧製造，以及智慧機器人策略聯盟等計畫正逐漸顯現，未來幾年也將高速成長。