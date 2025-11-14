綠界第3季每股賺2.67元 創高
第三方支付大廠綠界科技（6763）昨（13）日公告財報，第3季受惠業內外加持，每股純益衝上2.67元，創單季新高；累計前三季每股純益3.83元，同創歷史新高，大賺近四個股本（每股面額為1元），業績亮眼。
綠界第3季營收4.46億元，季增5.4%、年增8.5%，稅後純益4.91億元，季增386%、年增415%，主因處分精誠金融科技股權以及本業優於預期；累計前三季營收12.74億元，年增8.45 %，稅後淨利7.05億元，年增170%，營收、獲利均創新高。
綠界總經理劉士維表示，本業方面，第3季營運表現維持穩健成長，主要在多元金流穩定推進，包括信用卡收款、行動支付及無卡分期等，並積極強化系統效能。
