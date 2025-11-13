欣新網財報／第3季獲利年增367%達0.15億元 累計EPS 2.21元

全整合電商營運服務商欣新網（2949）13日公布第3季財報，單季合併營收13.2億元，年增23.9%，稅後淨利0.15億元，年增367%、每股純益（EPS）0.51元，優於去年同期的0.11元。

累計今年前三季合併營收38.9億元，年增22.5%、稅後淨利0.7億元，年增38.2%、EPS 2.21元亦超越去年同期的1.58元表現。

欣新網也公布10月營收4.9億元，年增28.3%，前十月累計營收43.76億元，年增23%，雙創同期新高。

欣新網指出，從前三季營收與獲利較去年同期呈現雙位數年增率來看，自去年起積極拓展新品牌客戶，並擴大營運規模所投入的倉儲、人力及設備等重要投資，已逐步轉化為實質獲利，整體營運效率穩步提升；公司營收迄今已連續9個月創下單月營收年增率雙位數成長，成長動能穩健。

在獲利表現部分，受服務新客戶持續投資與第3季起雙11備貨影響，營運成本相對提高，使得整體稅後淨利成長幅度略低於營收成長；但營業毛利仍持續攀升，顯示公司在承接更多新客戶同時，已有效發揮規模經濟效益，逐步優化營運成本，推升整體獲利表現。

欣新網總經理黃懷恩表示，今年雙11檔期公司與品牌客戶投資幅度均較往年增加，帶動公司業績較去年同期呈現成長態勢，加上各電商平台檔期活動期間較過去明顯提前並延長，從單日較大促銷折扣轉為長檔期暖身，預期將帶來持續的營收效益，挹注欣新網動能逐季成長。