快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

欣新網財報／第3季獲利年增367%達0.15億元 累計EPS 2.21元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）13日公布第3季財報，單季合併營收13.2億元，年增23.9%，稅後淨利0.15億元，年增367%、每股純益（EPS）0.51元，優於去年同期的0.11元。

累計今年前三季合併營收38.9億元，年增22.5%、稅後淨利0.7億元，年增38.2%、EPS 2.21元亦超越去年同期的1.58元表現。

欣新網也公布10月營收4.9億元，年增28.3%，前十月累計營收43.76億元，年增23%，雙創同期新高。

欣新網指出，從前三季營收與獲利較去年同期呈現雙位數年增率來看，自去年起積極拓展新品牌客戶，並擴大營運規模所投入的倉儲、人力及設備等重要投資，已逐步轉化為實質獲利，整體營運效率穩步提升；公司營收迄今已連續9個月創下單月營收年增率雙位數成長，成長動能穩健。

在獲利表現部分，受服務新客戶持續投資與第3季起雙11備貨影響，營運成本相對提高，使得整體稅後淨利成長幅度略低於營收成長；但營業毛利仍持續攀升，顯示公司在承接更多新客戶同時，已有效發揮規模經濟效益，逐步優化營運成本，推升整體獲利表現。

欣新網總經理黃懷恩表示，今年雙11檔期公司與品牌客戶投資幅度均較往年增加，帶動公司業績較去年同期呈現成長態勢，加上各電商平台檔期活動期間較過去明顯提前並延長，從單日較大促銷折扣轉為長檔期暖身，預期將帶來持續的營收效益，挹注欣新網動能逐季成長。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

一零四財報／第3季每股純益4.26元 前三季 EPS 11.96元、賺逾一股本

皇家可口財報／前三季 EPS 5.38元賺逾半個股本 創歷史新高

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

健策第3季 EPS 9.49元 獲利季增20%

相關新聞

和碩「小金孫」永擎19日掛牌上市 申購中籤率0.67%、抽中賺11.5萬元

和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市，上市前公開申購13日抽籤，總合格件23萬4,658件...

熙特爾發聲明澄清 強調本業獲利無虞

熙特爾新能源（7740） 針對近期股價明顯波動發布聲明指出，強調公司第3季公司本業維持獲利，主要專案與訂單執行皆依計畫推...

威剛第3季每股賺5.57元

本土記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（12）日公布第3季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益都創單季新高，歸屬母公司淨...

茂達第3季 EPS 3.97元 宏達電3.88元

電源管理IC廠茂達（6138）昨（12）日公布第3季淨利2.89億元，季增47.1％、年增47.2％，每股純益3.97元...

新應材第3季 EPS 3.13元 彩晶0.11元

新應材（4749）昨（12）日公布第3季稅後純益2.9億元，為單季新高，季增1.9%，年增86.3%，每股純益3.13元...

全心2025年前三季 EPS 15.47元 中興電5.99元

營建股全心投控（2718）昨（12）日公告，第3季稅後純益5.46億元，年減81.2%，每股純益（EPS）6.27元；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。