三一東林財報／打造高感度科技品味生態系 第3季轉盈、每股賺9.25元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

三一東林（3609）前三季營收為新台幣3.8億元，年增27.09%、稅後淨利2.81億元，EPS 7.31元，順利由虧轉盈。公司表示，本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升。

同時，13日董事會通過庫藏股計畫，總金額上限為1.775億元，預計買回2,500,000股，作為策略性人力布局使用。

董事長陳睿謙表示，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫。隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

三一東林進一步指出，公司代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件。高端改裝文化也已從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計與智能的整合式服務，成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動公司精品改裝業務持續亮眼成長。

在業外部分，公司日前宣布處分台中總部大樓，處分利益約3.97億元於第3季進帳，也使得公司第3季EPS高達9.25元，營運順利轉虧為盈。此外，處分總部及進行LED事業部調整後，扣除廠房折舊及人員費用，營業費用下降，也帶動營運升溫。

陳睿謙表示，公司將以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局。陳睿謙指出，除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。陳睿謙強調，三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第4季營運表示樂

