綠界科技財報／業內外皆美 前三季EPS大賺3.83元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

第三方支付領導品牌綠界科技*（6763）13日召開董事會，公布114年第3季財報。114年第3季營收達4.46億元，較去年同期成長8.42%；累計今年前三季合併營收為12.74億元，年增8.45%，累計稅後淨利7.05億元，稅後淨利年增率達174.25%，每股稅後盈餘（EPS）3.83 元，累計營收與淨利再創歷史新高。主要受惠於商家業績成長，帶動線上交易筆數與金流量，而今年業外收益格外亮眼，挹注整體獲利表現，使營運成果穩健成長。

綠界科技表示，第3季營運表現維持穩健成長，主要在多元金流穩定推進，包括信用卡收款、行動支付及無卡分期等，並積極強化系統效能，滿足不同產業的支付需求。同時，劉士維總經理觀察，近年電商市場成長動能趨緩、行銷成本卻持續攀升，為協助商家突破瓶頸，綠界科技正式從「技術服務導向轉型成數位賦能」，從金流技術、整合服務到商家成長賦能，全面推動台灣第三方支付自有流量生態系。

與子公司綠界大數據重點發展「CashBack返多多」返利暨流量平台將於11月底正式上線，共同聯手街口支付與 iPASS MONEY（一卡通）為流量入口，結合消費回饋功能，協助商家以「返利」取代部分行銷支出，提升購買誘因與轉換效率。目前已開放綠界商家申請中，協助各產業拓展線上銷售通路，降低官網導流及平台經營成本，打造全新閉環生態。

CashBack返多多不僅能提升顧客回購率與品牌黏著度，也推動更多在地流量平台共創價值，實現以台灣自有流量為核心的數位賦能。隨著年底購物旺季與促銷活動接續登場，預期該服務將協助商家以更低成本創造更高效的轉換銷售率。

此外，近期政府推動的「普發萬元」亦成為年底前的市場焦點。綠界科技觀察，普發現金有利提升民眾可支配所得，進一步刺激線上消費意願。自9月起，整體交易金額與筆數有明顯成長，特別是在分期付款表現突出，綠界科技表示，未來將持續深化多元金流功能，協助商家提升交易效率，同時優化風控技術與資安防護，確保交易穩定性，並攜手更多產業夥伴共同推動中小型企業的數位轉型與成長，打造更具韌性的電商生態。

